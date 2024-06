Philips Hue stellt smarte Nachttischlampe für 279 Euro vor

Es hatte sich in der vergangenen Woche ja schon angedeutet, nun können wir offiziellen Vollzug melden: Philips Hue hat mal wieder neue Produkte vorgestellt. Im Mittelpunkt des Juni-Schwungs steht dabei eine neue Nachttischlampe, die den Namen Philips Hue Twilight trägt. Mit 279,99 Euro ist der Preis mal wieder auf Hue-Niveau. Was es sonst noch Neues gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Das ist die Philips Hue Twilight Nachttischlampe

Die neue Nachttischlampe von Philips Hue ist bis oben hin mit Technik vollgestopft. So wird beispielsweise gezielt blaues Lichtspektrum unterdrückt, damit man „eine stabile Schlafroutine entwickelt, schneller einschläft und aus dem Tiefschlaf gut erholt aufwacht.“ Ob das wirklich funktioniert?

Mit zwei unabhängig voneinander steuerbaren Lichtquellen – einem Beleuchtungskopf und einem Hintergrundlicht mit integrierter ColorCast-Technologie – ist die Philips Hue Twilight dazu in der Lage, die breitgefächerte Farbpalette der auf- und untergehenden Sonne zu imitieren.

Außerdem verfügt das Schlaf- und Aufwachlicht über zwei anpassbare Tasten zur Steuerung – ergänzend zu den Befehlen, die über die Hue App oder einen Sprachassistenten erteilt werden können. Mit einer der Tasten kann man durch sechs neue, von der Natur inspirierten, Lichtszenen schalten. Mit der zweiten Taste lässt sich die Einschlafautomatik Sunset Go aktivieren, die einen Sonnenuntergang, bestehend aus einer Mischung aus Rottönen, simuliert.

Darüber hinaus steht auch eine Aufwachautomatik zur Verfügung, die das Licht allmählich aufhellt, sodass man sich sanft von den Farben der Morgensonne wecken lassen kann. Die extrem niedrige Dimmstufe ermöglicht sanfte Übergänge für einen entspannten Start in den Tag. Außerdem kann die Leuchte durch eine Dimmbarkeit der Helligkeit auf 0,5 Prozent ebenso ideal als Nachtleuchte verwendet werden.

Philips Hue Twilight 279,99 EUR jetzt kaufen

Weitere Details zu den neuen Produkten werden wir euch in den kommenden Tagen und Wochen natürlich auf unserem Hueblog liefern. Schaut dort einfach regelmäßig vorbei, wenn euch das Thema smarte Beleuchtung interessiert.

Das sind die weiteren neuen Produkte von Philips Hue

Die beliebten Lightguide-Lampen sind jetzt in insgesamt fünf Variationen verfügbar, ganz neu sind die kleinen Modelle Edison und Globe. Dazu gesellen sich 3D-gedruckte Sockel, um die Lightguide als Tischleuchte einsetzen zu können.

Der Philips Hue Solo Lightstrip ist mit 1.700 Lumen hell und kommt in Längen von 3, 5 oder 10 Metern. Er kann gekürzt werden und ist der bisher günstigste Leuchtstreifen von Philips Hue.

Die Philips Hue Datura ist das neue Top-Modell für die Decke. Sie verfügt über ein zusätzliches indirekteres Licht, das man frei einstellen kann. Als abgespeckte Version folgt im Sommer die Hue Tento ohne farbiges Licht.

Philips Hue bietet nun schlanke Einbauspots mit einer Einbautiefe von nur rund 3 Zentimetern an. Es gibt zwei Modelle mit einem Durchmesser von 90 Millimetern oder 170 Millimetern.

Die Philips Hue GU10-Spots bekommen ein technisches Update und verbrauchen nun weniger Strom, sind aber gleichzeitig heller.