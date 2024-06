Logitech Keys-To-Go 2: Die kompakte Tastatur zum Mitnehmen

Logitech hat heute mal wieder eine neue Tastatur vorgestellt – und wir konnten sie in den vergangenen Tagen schon ausprobieren. Es geht um die neue Logitech Keys-To-Go 2 (Amazon-Link), eine super schlanke und wirklich leichte Tastatur, die ab sofort für 89,99 Euro in den drei Farben Lila, Pale Grey und Graphit erhältlich ist.

Ich möchte mich zunächst mit der Frage beschäftigen, für wen diese schlanke Tastatur überhaupt geeignet ist. Sie ist sicherlich nicht am heimischen Schreibtisch zuhause, sondern aufgrund ihres äußerst geringen Gewichts von nur 222 Gramm in der Handtasche oder im Rucksack.

Es ist wohl die perfekte Tastatur für alle, die unterwegs mit ihrem iPhone oder iPad arbeiten und eine einfache und leichte Tastatur suchen, um im Café, im Zug oder auf der Tischtennisplatte im Park eine längere Mail oder einen längeren Text zu schreiben. Das klappt mit der Logitech Keys-To-Go 2 nämlich durchaus gut.

Fast alle Tasten der Logitech Keys-To-Go 2 sind regulär groß

Im Vergleich zu einer ausgewachsenen Desktop-Tastatur benötigt man bei der Logitech Keys-To-Go 2 auf jeden Fall etwas Übung, der Tastendruck fühlt sich schon deutlich anders an. Abgesehen von den Umlauten Ä und Ü sowie dem ß sind aber alle Tasten in einer normalen Größe gestaltet, so dass man bereits nach kurzer Zeit deutlich schneller Tippen kann, als es mit den Touch-Tastaturen auf iPhone und iPad der Fall ist.

Positiv zu erwähnen ist, dass Logitech bei dieser kompakten Tastatur nicht auf die Funktionstasten verzichtet hat. So kann man schnell zwischen drei Geräten umschalten, die Medienwiedergabe steuern oder die Display-Helligkeit anpassen. Es gibt aber auch Dinge, mit denen ich mich so schnell nicht anfreunden konnte. Beispielsweise die zwischen Steuerung und Option eingeschobene FN-Taste, die ich immer fälschlicherweise gedrückt habe, wenn ich eigentlich mit Option und Rücktaste ein ganzes Wort löschen wollte.

Verzichten muss man auch auf eine Beleuchtung, selbst die Feststelltaste wird nicht mit einer kleinen LED markiert. Das ist aber wohl auch der Grund dafür, dass die Logitech Keys-To-Go 2 eine Batterielaufzeit von drei Jahren haben soll – und das nur mit ein paar kleinen Knopfzellen. Ebenfalls praktisch: Ein kleiner Deckel sorgt dafür, dass man die Tastatur sicher in der Tasche verstauen kann.

Logitech Keys-To-Go 2 ist leicht und handlich

Es ist definitiv eine etwas andere Tastatur. Falls ihr aber in das Beuteschema der Logitech Keys-To-Go 2 passt und tatsächlich eine super leichte Tastatur sucht, die ihr überall hin mitnehmen könnt, dann ist diese Neuerscheinung vielleicht genau das richtige Produkt für euch. Und natürlich sind alle Tasten für die Nutzung mit Mac und Windows beschriftet.