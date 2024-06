ESR Cyber FlickLock Case: Der ultimative Schutz für die AirPods Pro

Ein Case für die AirPods Pro halte ich generell für Unfug. Dennoch habe ich selbst meine AirPods Pro in eine Hülle von Pitaka gesteckt, vorrangig aber nur um die Optik aufzupeppen. Davon ab sieht mein Ladecase mitgenommen aus, was für mich aber völlig okay ist, da ich die AirPods einfach so in den Rucksack werfe. Noch mehr Schutz bietet ESR mit dem neuen ESR Cyber FlickLock Case (Amazon-Link), das nicht nur Schutz vor Kratzern bietet, sondern auch verhindert, dass das Case sich öffnet und die Stöpsel herausfallen.

Das ESR Cyber FlickLock Case ist nur mit dem AirPods Pro kompatibel, dabei spielt es keine Rolle, welche Generation ihr nutzt. Auf der Front bleibt die LED erkennbar und auch die Lautsprecher sowie der USB-C Anschluss bleiben frei zugänglich. Das Kunststoffcase bietet eine Besonderheit und zwar einen magnetischen Verschluss für den Deckel des Ladecase. Der Verschluss verhindert das Herausfallen der Kopfhörer, wenn diese beispielsweise herunterfallen. Schiebt man den Riegel auf, klappt der Deckel durch die Magnete sogar automatisch auf. Da die Ecken zusätzlich geschützt sind, gibt es noch einmal erhöhten Fallschutz.

ESR Cyber FlickLock Case ist auch mit MagSafe kompatibel

Des Weiteren ist das ESR Cyber FlickLock Case mit MagSafe kompatibel und ihr könnt eure AirPods auf einem kompatibel Ladegerät aufladen, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Da auch ein Karabiner mitgeliefert wird, lassen sich die AirPods zum Beispiel am Rucksack befestigen und man muss keine Angst haben, dass sich durch Bewegungen das Case öffnet.

Die schwarze Variante des ESR Cyber FlickLock Case kostet nur 16,99 Euro, allerdings kann mit dem aktuellen Coupon sogar für nur 14,45 Euro zuschlagen. Hingegen kosten die Farben Blau und Titanmetall mit 18,99 Euro etwas mehr. Ein Case für das Case? Ist das was für euch?

