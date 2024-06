Apple stellt „Apple Pay Later“ nach nicht einmal einem Jahr wieder ein

Mit Apple Pay Later hat Apple im Oktober 2023 einen Service in den USA eingeführt, der sich als Kleinkredit bezeichnen lässt. Beim Online-Einkauf bezahlt ihr die Ware nicht sofort und komplett, sondern könnt euch für einen Ratenkauf mit Apple Pay Later entscheiden. Der Vorteil: Es fallen keine weiteren Gebühren oder Zinsen an. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Apple Pay Later wird eingestellt. In einem Statement gegenüber 9to5Mac gibt Apple an:

Später in diesem Jahr werden Nutzer auf der ganzen Welt in der Lage sein, beim Bezahlen mit Apple Pay auf Ratenkredite zuzugreifen, die über Kredit- und Debitkarten sowie über Kreditgeber angeboten werden. Mit der Einführung dieses neuen globalen Ratenkreditangebots werden wir Apple Pay Later in den USA nicht mehr anbieten. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Nutzern den Zugang zu einfachen, sicheren und privaten Zahlungsoptionen mit Apple Pay zu ermöglichen, und diese Lösung wird es uns ermöglichen, in Zusammenarbeit mit Apple Pay-fähigen Banken und Kreditgebern mehr Nutzern an mehr Orten auf der ganzen Welt flexible Zahlungen anzubieten.

Im Zuge der WWDC hat Apple ein neues Programm zur Ratenzahlung über Apple Pay angekündigt, jedoch nur in Kooperation mit externen Partnern. Während der Bezahldienst auch außerhalb der USA verfügbar gemacht wird, unter anderem in Australien, Spanien und Großbritannien, bleibt Deutschland abermals außen vor. Dennoch möchte Apple den Service auch in weitere Länder bringen, muss dafür wohl noch Gespräche mit lokalen Banken führen, die bereit sind, die Ratenzahlung anzubieten.

Kredite, die schon gewährt sind, bleiben bestehen und müssen bedient werden. Neue Ratenzahlungen mit Apple Pay Later sind hingegen nicht mehr möglich.