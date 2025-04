Reeder: Beliebter Multi-Newsreader jetzt in neuer Version 2025.4

Im September des vergangenen Jahres hat der Schweizer Entwickler Silvio Rizzi seine beliebte RSS- und Newsreader-App Reeder (App Store-Link) mit einem großen Update versehen, und ist damit zeitgleich auch auf ein moderates Abo-Modell umgestiegen. Reeder in der neuen Version ist für iPhones, iPads und den Mac erhältlich und kostet 1 Euro/Monat oder 10 Euro/Jahr, wenn man mehr als zehn Feeds integrieren will.

Ansonsten hat sich Reeder weiterentwickelt und versteht sich nicht mehr nur als reine RSS-Applikation, sondern kann seit dem Relaunch im September 2024 auch YouTube-Kanäle, Podcasts und Social-Media-Beiträge integrieren. Des Weiteren speichert die App die Scroll-Position und erkennt so, welche Inhalte man noch nicht konsumiert hat. Via iCloud werden alle Inhalte und alle gelesenen und nicht gelesenen Artikel zwischen iPhone, iPad und Mac abgeglichen, damit man auf allen Geräten auf dem gleichen Stand ist.

Nun hat Entwickler Silvio Rizzi der eigenen Reader-App ein weiteres Update spendiert, das die Anwendung auf Version 2025.4 anhebt und einige Neuerungen mit sich bringt. Wir listen die Neuheiten und Verbesserungen hier in aller Kürze auf.

Der Entwickler hat eine neue Option „Öffnen mit“ für Feeds hinzugefügt: „Rezept Viewer“. Darüber hinaus sucht die Reader-Ansicht jetzt auch nach Rezepten, wenn sie Inhalte extrahiert. Wenn ein Rezept gefunden wird, wird es in einem benutzerdefinierten Rezept-Viewer angezeigt. Wenn man Rezept-Blogs abonniert, kann man in den Feed-Einstellungen einfach „Öffnen mit“ auf „Rezept-Viewer“ oder „Reader-Ansicht“ setzen, um von der App als Rezepte erkannte Inhalte immer im benutzerdefinierten Rezept-Viewer zu öffnen.

Standard-Viewer kann für Gruppen oder Dienste festgelegt werden

Darüber hinaus kann man jetzt den Standard-Viewer (Viewer, In-App Browser oder Reader View) für eine Gruppe oder einen Dienst festlegen, was über Einstellungen → Standard-Viewer einzurichten ist. Zudem haben Feeds auch eine neue Option „Standard“ für „Öffnen mit“, die den Viewer verwendet, den man für die Gruppe eingestellt hat. Weitere Neuerungen und Änderungen sind außerdem:

Tastaturkurzbefehle für die Zeitleistensteuerung: Bei „Heute“ und „Oben“ wird standardmäßig eine Bestätigung verlangt. Diese Aufforderung kann unter Einstellungen → Zeitleisten deaktiviert werden.

iOS: „Heute“ als Option für ‚Statusleisten-Tipp‘ hinzugefügt (siehe Einstellungen → Zeitleisten).

iOS: Neue Option, um vor dem Scrollen beim Tippen auf die Statusleiste eine Bestätigung zu verlangen (siehe Einstellungen → Zeitleisten).

Neue Option zur Anzeige eines Symbols für Ordner und Gruppen (siehe Einstellungen → Anzeige & Layout).

Unterstützung für Codeblöcke in der Artikelanzeige.

Icons im Artikelviewer passen jetzt auch den Avatarstil an, um mehr Konsistenz zu erreichen.

Bei Artikeln ohne Bilder im Inhalt wird jetzt das Vorschaubild (falls vorhanden) in der Artikelanzeige angezeigt.

Kleinere Verbesserungen an der Bild-/Medienanzeige.

Mac: Schaltflächen in der Symbolleiste werden jetzt hervorgehoben, wenn man den Mauszeiger darüber bewegt.

Neuer iCloud-Abschnitt in Einstellungen → Diagnose. Man kann jetzt eine vollständige iCloud-Aktualisierung auslösen, wenn die eigenen Daten nicht mehr synchronisiert zu sein scheinen.

Abschließend gibt es auch die üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen unter der Haube, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, aber bei der Nutzung möglicherweise bemerken wird. Reeder steht weiterhin als kostenloser Download für iOS, iPadOS und macOS in den jeweiligen App Stores bereit, benötigt rund 18 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 17.0 oder macOS 14.0 oder neuer, und lässt sich bislang in englischer Sprache verwenden.

Nutzt ihr einen News- oder RSS-Reader? Wenn ja, welche App ist euer Favorit und wird gerne genutzt? Wir freuen uns wie immer über eure Erfahrungen und Empfehlungen in den Kommentaren.