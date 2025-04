ARD: Audiothek und Mediathek erhalten frische Updates

Die ARD Audiothek (App Store-Link) bietet Dokumentationen, Hörspiele, Interviews und Comedy aus dem Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Egal ob eine aktuelle Sendung oder eine Aufnahme aus dem Archiv, mit der ARD Audiothek soll man alle entsprechenden Inhalte finden können. Zudem gibt es täglich neue Empfehlungen aus der Redaktion, die Möglichkeit, Sendungen zu abonnieren und eigene Playlists zu erstellen. Für unterwegs können Inhalte auch offline gespeichert werden, und für den Hörgenuss am Abend steht ein Dunkelmodus bereit.

Für den Download der ARD Audiothek, die im deutschen App Store vom Südwestrundfunk bereitgestellt wird, benötigt es zum einen rund 144 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS bzw. iPadOS 17.6 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit, der Download ist kostenlos.

Nun hat das Entwicklerteam des Südwestrundfunks ein frisches Update für die ARD Audiothek auf den Weg gebracht, die die Anwendung auf Version 3.4.0 anhebt und einige Verbesserungen mit sich bringt. Vor allem Autofahrer und -fahrerinnen können sich freuen, denn mit der Aktualisierung wurden die Seiten der Radiosender unter Apples CarPlay überarbeitet, so dass sich diese nun deutlich übersichtlicher präsentieren.

Darüber hinaus hat man weitere Optimierungen vorgenommen und Fehler behoben: Die persönlichen Empfehlungen stehen wieder auf der Startseite bereit, favorisierte Sender werden wie gewünscht auf der Startseite und im Meins-Bereich angezeigt, und die Shownotes von heruntergeladenen Inhalten sind vollständig abrufbar. Das Update auf v3.4.0 ist ab sofort für iPhones und iPads verfügbar und kann kostenlos, wie auch die App selbst, aus dem deutschen App Store geladen werden. Dort gibt es sehr gute 4,6 Sterne für die ARD Audiothek.

ARD Mediathek: Neue Designs im Kinder- und Jugendbereich

Doch nicht nur der Audiobereich der ARD wurde mit einem Update ausgestattet, nahezu zeitgleich hat man auch an der Darstellung der Videoinhalte in der ARD Mediathek (App Store-Link) geschraubt: Ab sofort liegt die iOS- und iPadOS-App mit ihrer Größe von rund 83 MB in Version 10.3.0 im App Store vor. Für die Installation wird zudem iOS/iPadOS 16.0 oder neuer benötigt.

Und das Update hat es durchaus in sich. Von kleineren Anpassungen im Programmkalender bis hin zu deutlich sichtbaren Veränderungen für die jungen Fans der ARD Mediathek: Je nach Altersgruppe haben die Bereiche nun unterschiedliche Designs und noch passendere Inhalte. Zudem hat man Fehler beim Abspielen von FSK-gesperrten Inhalten behoben, der Download von Videos in OV ist möglich, und die Suchhistorie wird nun geräteübergreifend, aber getrennt nach Profilen gespeichert.

Nicht behoben wurde leider der immer noch vorhandene Fehler bei der Synchronisation, der schon länger besteht: Startet man beispielsweise auf dem iPad eine Serie oder fügt eine Dokumentation der Merkliste hinzu, werden die Inhalte nicht mit anderen Geräten wie dem iPhone oder dem Apple TV synchronisiert – obwohl man mit dem gleichen Account eingeloggt ist. Laut Aussage der ARD ist das Problem bereits bekannt, und es werde an der Behebung gearbeitet. Man darf gespannt sein, wann es soweit sein wird, denn besonders reaktiv zeigten sich die Entwicklerteams der Öffentlich-Rechtlichen in der Vergangenheit bislang nicht.