Apple Card: American Express und Visa als neue Netzwerkpartner im Gespräch

In Deutschland ist die folgende Angelegenheit kein großes Thema, denn die von Apple angebotene Kreditkarte, die Apple Card, ist hierzulande nicht verfügbar. Die Apple Card wird bereits seit über fünf Jahren in den USA nutzbar und wird es in der aktuellen Form wohl auch nicht mehr nach Deutschland schaffen: Apples aktueller Partner Goldman Sachs möchte die Zusammenarbeit vorzeitig beenden.

Aus diesem Grund befindet sich Apple schon seit geraumer Zeit in Gesprächen mit potentiellen neuen Partnern. Mitte Januar dieses Jahres berichtete unter anderem Reuters, dass Apple mit Barclays und Synchrony Financial über die Übernahme der Apple Card verhandle. Barclays bietet bereits Finanzierungen für Apple in Großbritannien an. Laut eines Berichts des Wall Street Journals soll Apple zu dem Zeitpunkt auch Gespräche mit JP Morgan Chase und Capital One geführt haben.

Nun meldet sich das Wall Street Journal (WSJ) erneut mit Informationen zu möglichen neuen Partnern für die Apple Card: Wie es in einem exklusiven Artikel von gestern heißt, habe Visa Apple rund 100 Millionen US-Dollar angeboten, um das Kreditkartengeschäft von Mastercard, das derzeit noch als Bezahlnetzwerk dient, zu übernehmen.

Doch damit nicht genug: Auch American Express (Amex) habe laut des WSJ bei Apple angeklopft, um Mastercard zu ersetzen. Das Nachrichten-Outlet berichtet von einem „harten Kampf“ zwischen den beiden Netzwerken. Sollte sich Apple für einen der beiden Partner entscheiden, steht trotzdem noch eine neue Bankpartnerschaft aus, da sich Goldman Sachs so schnell wie möglich aus der Zusammenarbeit mit Apple verabschieden möchte. Auch hier hatte Amex, so das WSJ, bereits Interesse angemeldet.

Gesucht: Netzwerk- und Bank-Partner für die Apple Card

Apple benötigt demnach sowohl einen Netzwerkanbieter als auch eine neue Bank, um das Apple Card-Geschäft weiterführen zu können. Die Kreditkarten-Netzwerke, darunter Visa, Mastercard und American Express, agieren als Verbindung zwischen der Partnerbank und den Händlern, und wickeln die Geschäfte über ihr System ab. Die Netzwerke sind sehr an der Apple Card interessiert, da eine Partnerschaft mit Apple hohe Umsätze versprechen würde. Für die Apple Card-Kundschaft wäre wohl eine Zusammenarbeit mit Visa die beste Lösung, da das Kreditkarten-Netzwerk ähnlich beliebt und akzeptiert ist wie Mastercard.

Auf eine baldige Einführung in Deutschland dürfte man hierzulande allerdings weiter nicht setzen: Bereits Goldman Sachs hatte Apple schon eine schnelle Internationalisierung versprochen, diese aber nicht auf den Weg gebracht. Die Apple Card bietet bisher zinslose Finanzierungen für Apple-Käufe an, und verzichtet gleichzeitig auf Gebühren, was sie für die Kundschaft attraktiv, für Goldman jedoch verlustreich macht. Wer auch immer die Karte in Zukunft verwalten wird, könnte die Bedingungen anpassen, um die Rentabilität zu steigern.