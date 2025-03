Telekom Speedport 7: Neuer WiFi 7-Router versteht sich mit DSL und Glasfaser

Wer zur Kundschaft der Deutschen Telekom gehört, kann schon bald einen neuen WLAN-Router mieten, den Telekom Speedport 7. Dieser soll sich allein oder in einem Bundle mit dem WLAN-Verstärker Plus mit WiFi 7 mieten lassen. Der Telekom Speedport 7 richtet sich an alle Kunden und Kunden der Telekom, die über einen IP-basierten Telekom-Anschluss verfügen.

Laut Aussage der Telekom verfügt die Neuerscheinung über Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6.760 Mbit/s im WLAN-Betrieb. Die Einrichtung und Verwaltung des WLAN-Routers erfolgt über die MeinMagenta-App der Telekom, mit der sich auch neue Firmware-Updates einspielen und ein WLAN-Check durchführen lässt. Besonders praktisch: Der Speedport 7 kommt mit integrierten Modems für DSL- und Glasfaser-Anschlüsse und soll sich so flexibel nutzen lassen. Das sind die wichtigsten Spezifikationen der Neuerscheinung:

WLAN-Standards: Wi-Fi 7 (EEE 802.11 be) mit 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11 ac/b/g/n

Datenrate im WLAN-Netzwerk: Gigabit WLAN mit bis zu 6.760 Mbit/s

Unterstützt die Standards ADSL, ADSL 2+, VDSL inkl. Vectoring, Super Vectoring, Glasfaser (FTTH)

USB-Ports: 1 x 3.0 (nur für USB-Tethering und Handy Ladung)

LAN-Ports: 3 x 1 Gbit/s Ethernet-Schnittstellen

WAN-Port: 1 x WAN-Schnittstelle zur Anschaltung z. B. am Glasfaser-Modem; Nutzung auch als zusätzlicher 2,5 Gigabit Ethernet LAN-Port möglich

Interner ISDN-Bus: Nein

Telefonie-Port: 1 x RJ 11 für 1 analoges Telefon

WLAN-Verschlüsselung: WPA2, WPA3

Abmessungen B/H/T: 81 x 245 x 188 mm

Gewicht: ca. 1.200 g

Für zusätzliche Sicherheit soll die Telekom-eigene Protect Home-Integration sorgen, die unter anderem einen Geräteschutz und auch Kinderschutzfunktionen und Zeitlimits beinhalten. Darüber hinaus gibt es den VPN-Dienst „Wireguard“, der Verbindungen nochmals sicherer machen soll. Wer eine große WLAN-Abdeckung benötigt, kann ein WLAN-Mesh-System mit bis zu fünf weiteren Zugangspunkten erstellen.

Laut Aussage der Deutschen Telekom wird der neue Speedport 7 ausschließlich zum Mieten angeboten und soll dann 7,95 Euro pro Monat kosten. Wer zusätzlich das Bundle mit einem WLAN-Verstärker mieten will, zahlt 9,95 Euro/Monat. Der Speedport 7 dürfte in Kürze auf der Website der Deutschen Telekom gelistet werden.