Apple Watch Series 10: Prototyp mit unbekanntem Sensor aufgetaucht

Die Apple Watch Series 10 ist bereits seit dem vergangenen Herbst im Handel erhältlich, eine echte Neuheit ist der jetzt im Netz aufgetauchte Prototyp der Uhr also nicht. Ein Blick auf die Unterseite ist aber dennoch spannend, denn dort lassen sich bisher nicht bekannte Details entdecken. Apple hat anscheinend an Sensoren zur Messung verschiedener Gesundheitsparameter gearbeitet.

„Die Gesundheitssensoren wurden stark verkleinert, und es gibt einen zusätzlichen Lichtring am Perimeter“, schreibt der Leaker auf Social Media, dem der Prototyp in die Hände gefallen ist. Weitere Informationen rund um die Apple Watch, die mit einer unveröffentlichten Version von watchOS 11 ausgestattet ist, gibt es leider nicht. Auf der Uhr sind keine Basis-Apps vorhanden und diese lassen sich nur in Apples internem Netzwerk installieren.

Gerüchten zufolge hat Apple an Blutdruck- und Blutzuckersensoren für die Apple Watch gearbeitet, diese mit der Series 10 aber dann doch nicht eingeführt. Möglicherweise sind genau diese Sensoren in dem Prototypen verbaut? Beendet hat Apple die Arbeiten an dem Prototyp nach dem Start der Series 10 übrigens nicht – der installierte Beta-Build auf der Uhr datiert auf Oktober 2024.