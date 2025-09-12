Bluthochdruckwarnungen der Apple Watch: Feature wurde von der FDA freigegeben

Während der Keynote am Dienstagabend hat Apple auch ein neues Feature für die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 sowie für ältere Apple Watches ab der Series 9 und der Ultra 2 bekanntgegeben: Mitteilungen bei hohem Blutdruck. Während des Events erklärte Apple, dass man noch auf die endgültige Freigabe der Funktion durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) warte, die „bald“ kommen solle.

Seit dem gestrigen Donnerstagabend ist diese Freigabe nun erfolgt, so dass die Bluthochdruck-Warnungen auf den kompatiblen Apple Watch-Modellen in der nächsten Woche mit der Veröffentlichung von watchOS 26 auf den Geräten landen können. Die Hypertonie-Meldungen sollen laut Apple in mehr als 150 Ländern weltweit verfügbar gemacht werden, darunter in den USA, in der EU, in Hongkong und in Neuseeland. Apple beschreibt die Funktion wie folgt:

„Die Bluthochdruck-Benachrichtigungen auf der Apple Watch verwenden Daten des optischen Herzsensors, um zu analysieren, wie die Blutgefäße eines Benutzers auf die Herzschläge reagieren. Der Algorithmus arbeitet passiv im Hintergrund, überprüft Daten über einen Zeitraum von 30 Tagen und benachrichtigt Benutzer, wenn er konsistente Anzeichen von Bluthochdruck feststellt. Diese Benachrichtigungen liefern Benutzern wertvolle Einblicke in ihre Gesundheit in Bezug auf diese weit verbreitete Erkrankung, indem sie einfach ihre Apple Watch tragen. So können sie potenziell lebensrettende Verhaltensänderungen vornehmen oder eine Behandlung beginnen, um ihr Risiko für schwerwiegende, langfristige Gesundheitsprobleme zu verringern.“

Trainingsdaten von über 100.000 Menschen ausgewertet

Bluthochdruck ist eine Erkrankung, die weltweit rund 1,3 Milliarden Erwachsene betrifft, aber oft unbemerkt bleibt. Apple hat für die Entwicklung dieser Funktion auf Trainingsdaten von über 100.000 Menschen zurückgegriffen. Die Genauigkeit wurde zudem in klinischen Studien mit mehr als 2.000 Teilnehmern bestätigt.

In Tests erreichte die Funktion eine Spezifität von 95,3 Prozent in der Kategorie „Normal“, was bedeutet, dass viele Personen, die ohne vollständige Hypertonie markiert wurden, dennoch erhöhte Werte aufwiesen. Laut Apple solle dies das Bewusstsein schärfen und zu proaktiven Gesprächen mit Ärzten über langfristige Risiken wie Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Nierenproblemen anregen. Apple geht davon aus, dass innerhalb des ersten Jahres über eine Million Nutzer und Nutzerinnen auf einen bisher unentdeckten Bluthochdruck hingewiesen werden könnten.