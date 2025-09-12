iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro auch bei Amazon verfügbar

Solltet ihr bei der heute um 14 Uhr gestarteten Vorbestellung für die neuen iPhones leer ausgegangen sein oder beispielsweise noch Guthaben auf eurem Amazon-Konto haben, dann könnt ihr die neuen Apple-Geräte nun auch dort vorbestellen. Amazon bekommt zum Marktstart ein gewisses Kontingent von Apple und liefert dieses dann am kommenden Freitag pünktlich aus. So könnt ihr einige Kombinationen aus Farben und Modell selbst dann noch pünktlich erhalten, wenn sie im Apple Online Store bereits vergriffen sind.

Das neue iPhone Air bei Amazon

Aktuell schwanke ich zwischen iPhone Air und iPhone 17 Pro. Anschauen werde ich mir das besonders dünne Apple-Smartphone auf jeden Fall. Immerhin ist es über 33 Prozent dünner als das iPhone 17 Pro Max. Ein günstiger Spaß wird das leider nicht, denn das iPhone Air startet bei 1.199 Euro. Es ist in den Farben Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz verfügbar.

Apple iPhone Air 512 GB: Dünnstes iPhone Aller Zeiten, 6,5" Display mit Promotion... SUPER DÜNN. SUPER LEICHT. SUPER STARK. − Das dünnste iPhone aller Zeiten mit der Power eines Pro Chips. Mit 5,6 mm ist das neue iPhone Air so...

ROBUSTER ALS JEDES iPHONE ZUVOR − Ultraleichter Rahmen aus Titan. Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone Air, für 4x höheren...

Das iPhone 17 bekommt ein dickes Speicher-Upgrade

Bevor wir zu den Pro-Modellen kommen, werfen wir noch schnell einen Blick auf das iPhone 17 – das Basis-Modell kommt jetzt nämlich mit 256 GB Speicher für 949 Euro. Zum Vergleich: Das alte iPhone 16 startete zum gleichen Preis mit nur 128 GB. Dazu gibt es endlich ein ProMotion-Display für ruckelfreies Scrollen und eine deutlich verbesserte Frontkamera. Tatsächlich ein spannendes Upgrade in den Farben Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz.

Apple iPhone 17 256 GB: 6,3" Display mit Promotion, A19 Chip, Center Stage... 6,3" DISPLAY MIT PROMOTION. HELLER. BRILLANT. − Flüssiges Scrollen mit ProMotion bis zu 120 Hz, besserer Kontrast im Freien mit 3.000 Nits...

UNGLAUBLICHE FOTOS − Mit dem hochwertigen 48 MP Dual Fusion Kamera-System, 2x Zoom in optischer Qualität und der 48 MP Fusion...

Das sind die beiden neuen Pro-Modelle

Und dann wären da noch das iPhone 17 Pro und Pro Max. Noch mehr Leistung durch einen neuen Chip und verbesserte Kühlung, eine neue Triple-Kamera im neuen Design sowie die bessere Frontkamera sind die Highlights. Ebenso wie die Farben, denn neben Silber und Tiefblau ist vor allem Cosmic Orange ein besonderer Hingucker. Die Preise starten bei 1.299 Euro für das iPhone 17 Pro und 1.449 Euro für das iPhone 17 Pro Max.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit Promotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip,... UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.

ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro für 4x höheren Bruchschutz....

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: 6,9" Display mit Promotion, A19 Pro Chip, Beste... UNIBODY DESIGN. FÜR EINZIGARTIGE PERFORMANCE. − Heißgeschmiedetes Aluminium Unibody Design. Für das leistungsstärkste iPhone, das es ja gab.

ROBUSTER CERAMIC SHIELD. AUF VORDER- UND RÜCKSEITE. − Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone 17 Pro Max für 4x höheren...

Alle neuen Apple Watch Modelle im Überblick

Genau wie beim iPhone hat Apple vor allem beim Basis-Modell der Apple Watch für große Neuerungen gesorgt. Die Apple Watch SE 3 verfügt nun über ein Always-On-Display, was im Alltag definitiv ein Gamechanger ist. Hier starten die Preise zudem schon bei 269 Euro. Noch mehr Apple Watch gibt es bei der Series 11 oder Ultra 3, auch diese Modelle können bereits bei Amazon vorbestellt werden.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und... WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der Vitalzeichen App und rückblickende...

RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch mehr machen. Du lädst doppelt so schnell wie bei...

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz... BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und dich über mögliche Hypertonie...

KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du erfährst mehr über seine Qualität und wie du ihn...

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und... ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht, um lange zu halten. Sie kommt mit einem extrem...

HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen Blickwinkeln ab. Dadurch ist es noch heller und...

Nicht zu vergessen: Die neuen AirPods Pro 3

Auch hier ist es Zeit für ein Upgrade, ich muss endlich mein Ladecase mit Lightning-Anschluss in Rente schicken. Die neuen AirPods Pro 3 liefern neben einer verbesserten Geräuschunterdrückung und besserem Klang auch eine integrierte Herzfrequenzmessung. Die dürfte vor allem dann interessant sein, wenn man keine Apple Watch für Workouts nutzt. Die AirPods Pro 3 kosten 249 Euro und werden wie alle Apple-Neuheiten am 19. September ausgeliefert.