iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro jetzt vorbestellen

Nachdem Apple das iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert hat, lassen sich die neuen iPhones ab sofort vorbestellen. Wenn du das neue iPhone direkt am 19. September in den Händen halten willst, solltest du deine Bestellung unverzüglich tätigen. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeiten schnell ansteigen.
Das sind die Preise für die iPhone 17-Modelle
iPhone 17
- iPhone 17 mit 256 GB für 949 Euro
- iPhone 17 mit 512 GB für 1.199 Euro
- Verfügbar in: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz
iPhone Air
- iPhone Air mit 256 GB für 1.199 Euro
- iPhone Air mit 512 GB für 1.449 Euro
- iPhone Air mit 1 TB für 1.699 Euro
- Verfügbar in: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro mit 256 GB für 1.299 Euro
- iPhone 17 Pro mit 512 GB für 1.549 Euro
- iPhone 17 Pro mit 1 TB für 1.799 Euro
- Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau
iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max mit 256 GB für 1.449 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 512 GB für 1.699 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 1 TB für 1.949 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 2 TB für 2.449 Euro
- Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau
Welches iPhone soll ich kaufen?
Letztendlich hängt das von deinen persönlichen Präferenzen ab. Das iPhone Air kann ich nur dann empfehlen, wenn du wirklich ein ultradünnes iPhone haben willst. Ansonsten muss man hier nämlich Abstriche machen, zum Beispiel bei der Akkulaufzeit und bei der Kamera.
Das iPhone 17 hingegen scheint ein guter Deal zu sein. Hier gibt es zwar keine Pro-Performance, aber richtig gute iPhone-Qualität. Endlich ist auch das iPhone 17 mit einem modernen Display ausgestattet, das 120 Hz Bildwiederholrate unterstützt. Gleichzeitig wirkt es durch dünnere Rändern größer, außerdem wird es mit 3.000 Nits heller. Ebenfalls mit dabei ist der A19-Chip, Apple Intelligence, iOS 26 sowie ein duales Kamerasystem mit 48 Megapixel.
Wenn du das beste iPhone willst, ist das iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max die richtige Wahl. Das neue Pro-iPhone kommt mit einem überarbeiteten Design mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody, einer optimierten Kühlung, dem A19 Pro-Chip, drei 48 Megapixel Kameras, Apple Intelligence, iOS 26 und einer längeren Akkulaufzeit.
Vorbestellung sofort aufgeben
Wie erwähnt, solltest du deine Bestellung schnellstmöglich aufgeben, damit dein iPhone in der ersten Charge ausgeliefert wird. Wenn du Zubehör bestellen willst, gebe eine zweite Bestellung auf, um zu vermeiden, dass Verzögerungen bei der iPhone-Auslieferung erfolgen. Am schnellsten und einfachsten geht es über die Apple Store ab. Natürlich kannst du deine Bestellung auch über apple.de aufgeben.
Das iPhone 17 wird am 19. September ausgeliefert
Der offizielle Marktstart erfolgt am 19. September. UPS und DHL werden an diesem Tag viel zu tun haben, da sie alle iPhone-Vorbestellungen direkt an die Haustür liefern. Darüber hinaus wird es wohl auch einen Bestand in den lokalen Apple Stores geben. Wenn du lieber vor Ort einkaufst, prüfe, ob deine Bestellung auch zur Abholung im Apple Store möglich ist.
Welches iPhone hast du vorbestellt?
Komme vom 13 Pro und habe jetzt beim 17 Pro Max zugeschlagen….
Komme vom iPhone 13 Mini (Ich liebe dich weiterhin), aber musste nun auch Upgraden. Das 17 Pro wird’s.
Welche Farbe habt ihr? Hatte bisher jedes iPhone immer in schwarz oder Space grau und hab dieses Jahr orange genommen, weil die anderen Farben mir überhaupt nicht zugesagt haben. Aber orange ist halt auch auffällig wie ein bunter Hund, weiß nicht ob das die richtige Entscheidung war 😂
Habe im März vom 12Pro auf 16Pro gewechselt, meine innere Stimme hat damals gesagt, warte doch bis September und hol dir das 17Pro… bin froh das ich mir das 16er gekauft habe, mir persönlich gefällt das Design irgendwie nicht, aber jeder wie er mag
Apple wurde jetzt nach der Vorstellung von immer mehr Agenturen herabgestuft – anscheinend ist der Rückstand in AI nicht wegzuretuschieren.