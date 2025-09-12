iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro jetzt vorbestellen

Eine kleine Kaufberatung

Freddy5 Kommentare zu iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro jetzt vorbestellen

iPhone 17 Pro in Orange.

Nachdem Apple das iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert hat, lassen sich die neuen iPhones ab sofort vorbestellen. Wenn du das neue iPhone direkt am 19. September in den Händen halten willst, solltest du deine Bestellung unverzüglich tätigen. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeiten schnell ansteigen.

Das sind die Preise für die iPhone 17-Modelle

iPhone 17

  • iPhone 17 mit 256 GB für 949 Euro
  • iPhone 17 mit 512 GB für 1.199 Euro
  • Verfügbar in: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz

iPhone Air

  • iPhone Air mit 256 GB für 1.199 Euro
  • iPhone Air mit 512 GB für 1.449 Euro
  • iPhone Air mit 1 TB für 1.699 Euro
  • Verfügbar in: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz

iPhone 17 Pro

  • iPhone 17 Pro mit 256 GB für 1.299 Euro
  • iPhone 17 Pro mit 512 GB für 1.549 Euro
  • iPhone 17 Pro mit 1 TB für 1.799 Euro
  • Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

iPhone 17 Pro Max

  • iPhone 17 Pro Max mit 256 GB für 1.449 Euro
  • iPhone 17 Pro Max mit 512 GB für 1.699 Euro
  • iPhone 17 Pro Max mit 1 TB für 1.949 Euro
  • iPhone 17 Pro Max mit 2 TB für 2.449 Euro
  • Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

Welches iPhone soll ich kaufen?

iPhone 17 Air von der Seite.
Das iPhone Air ist besonders dünn.

Letztendlich hängt das von deinen persönlichen Präferenzen ab. Das iPhone Air kann ich nur dann empfehlen, wenn du wirklich ein ultradünnes iPhone haben willst. Ansonsten muss man hier nämlich Abstriche machen, zum Beispiel bei der Akkulaufzeit und bei der Kamera.


iPhone 17 Lineup.
iPhone 17 ist in vielen Farben erhältlich.

Das iPhone 17 hingegen scheint ein guter Deal zu sein. Hier gibt es zwar keine Pro-Performance, aber richtig gute iPhone-Qualität. Endlich ist auch das iPhone 17 mit einem modernen Display ausgestattet, das 120 Hz Bildwiederholrate unterstützt. Gleichzeitig wirkt es durch dünnere Rändern größer, außerdem wird es mit 3.000 Nits heller. Ebenfalls mit dabei ist der A19-Chip, Apple Intelligence, iOS 26 sowie ein duales Kamerasystem mit 48 Megapixel.

iPhone 17 Pro in allen drei Farben.
Das iPhone 17 Pro und Pro Max sind Apples beste iPhones.

Wenn du das beste iPhone willst, ist das iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max die richtige Wahl. Das neue Pro-iPhone kommt mit einem überarbeiteten Design mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody, einer optimierten Kühlung, dem A19 Pro-Chip, drei 48 Megapixel Kameras, Apple Intelligence, iOS 26 und einer längeren Akkulaufzeit.

Vorbestellung sofort aufgeben

Wie erwähnt, solltest du deine Bestellung schnellstmöglich aufgeben, damit dein iPhone in der ersten Charge ausgeliefert wird. Wenn du Zubehör bestellen willst, gebe eine zweite Bestellung auf, um zu vermeiden, dass Verzögerungen bei der iPhone-Auslieferung erfolgen. Am schnellsten und einfachsten geht es über die Apple Store ab. Natürlich kannst du deine Bestellung auch über apple.de aufgeben.

‎Apple Store
‎Apple Store
Download QR-Code
‎Apple Store
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos

Das iPhone 17 wird am 19. September ausgeliefert

Der offizielle Marktstart erfolgt am 19. September. UPS und DHL werden an diesem Tag viel zu tun haben, da sie alle iPhone-Vorbestellungen direkt an die Haustür liefern. Darüber hinaus wird es wohl auch einen Bestand in den lokalen Apple Stores geben. Wenn du lieber vor Ort einkaufst, prüfe, ob deine Bestellung auch zur Abholung im Apple Store möglich ist.

Welches iPhone hast du vorbestellt?

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News

Kommentare 5 Antworten

  3. Welche Farbe habt ihr? Hatte bisher jedes iPhone immer in schwarz oder Space grau und hab dieses Jahr orange genommen, weil die anderen Farben mir überhaupt nicht zugesagt haben. Aber orange ist halt auch auffällig wie ein bunter Hund, weiß nicht ob das die richtige Entscheidung war 😂

    Antworten

  4. Habe im März vom 12Pro auf 16Pro gewechselt, meine innere Stimme hat damals gesagt, warte doch bis September und hol dir das 17Pro… bin froh das ich mir das 16er gekauft habe, mir persönlich gefällt das Design irgendwie nicht, aber jeder wie er mag

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de