iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro jetzt vorbestellen

Nachdem Apple das iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert hat, lassen sich die neuen iPhones ab sofort vorbestellen. Wenn du das neue iPhone direkt am 19. September in den Händen halten willst, solltest du deine Bestellung unverzüglich tätigen. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeiten schnell ansteigen.

Das sind die Preise für die iPhone 17-Modelle

iPhone 17

iPhone 17 mit 256 GB für 949 Euro

iPhone 17 mit 512 GB für 1.199 Euro

Verfügbar in: Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß und Schwarz

iPhone Air

iPhone Air mit 256 GB für 1.199 Euro

iPhone Air mit 512 GB für 1.449 Euro

iPhone Air mit 1 TB für 1.699 Euro

Verfügbar in: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß und Space Schwarz

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro mit 256 GB für 1.299 Euro

iPhone 17 Pro mit 512 GB für 1.549 Euro

iPhone 17 Pro mit 1 TB für 1.799 Euro

Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max mit 256 GB für 1.449 Euro

iPhone 17 Pro Max mit 512 GB für 1.699 Euro

iPhone 17 Pro Max mit 1 TB für 1.949 Euro

iPhone 17 Pro Max mit 2 TB für 2.449 Euro

Verfügbar in: Silber, Cosmic Orange und Tiefblau

Welches iPhone soll ich kaufen?

Letztendlich hängt das von deinen persönlichen Präferenzen ab. Das iPhone Air kann ich nur dann empfehlen, wenn du wirklich ein ultradünnes iPhone haben willst. Ansonsten muss man hier nämlich Abstriche machen, zum Beispiel bei der Akkulaufzeit und bei der Kamera.

Das iPhone 17 hingegen scheint ein guter Deal zu sein. Hier gibt es zwar keine Pro-Performance, aber richtig gute iPhone-Qualität. Endlich ist auch das iPhone 17 mit einem modernen Display ausgestattet, das 120 Hz Bildwiederholrate unterstützt. Gleichzeitig wirkt es durch dünnere Rändern größer, außerdem wird es mit 3.000 Nits heller. Ebenfalls mit dabei ist der A19-Chip, Apple Intelligence, iOS 26 sowie ein duales Kamerasystem mit 48 Megapixel.

Wenn du das beste iPhone willst, ist das iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max die richtige Wahl. Das neue Pro-iPhone kommt mit einem überarbeiteten Design mit einem hochwertigen Aluminium-Unibody, einer optimierten Kühlung, dem A19 Pro-Chip, drei 48 Megapixel Kameras, Apple Intelligence, iOS 26 und einer längeren Akkulaufzeit.

Vorbestellung sofort aufgeben

Wie erwähnt, solltest du deine Bestellung schnellstmöglich aufgeben, damit dein iPhone in der ersten Charge ausgeliefert wird. Wenn du Zubehör bestellen willst, gebe eine zweite Bestellung auf, um zu vermeiden, dass Verzögerungen bei der iPhone-Auslieferung erfolgen. Am schnellsten und einfachsten geht es über die Apple Store ab. Natürlich kannst du deine Bestellung auch über apple.de aufgeben.

Das iPhone 17 wird am 19. September ausgeliefert

Der offizielle Marktstart erfolgt am 19. September. UPS und DHL werden an diesem Tag viel zu tun haben, da sie alle iPhone-Vorbestellungen direkt an die Haustür liefern. Darüber hinaus wird es wohl auch einen Bestand in den lokalen Apple Stores geben. Wenn du lieber vor Ort einkaufst, prüfe, ob deine Bestellung auch zur Abholung im Apple Store möglich ist.

Welches iPhone hast du vorbestellt?