Ugreen stellt funktionale Dockingstation für den M4 Mac mini vor

Die Entscheidung, auf den Mac mini mit M4 Pro zu setzen, habe ich nie bereut. Der kleine Mac mini ist für meine Arbeit einfach perfekt. Zusammen mit einem 5K-Display von LG habe ich für mich das perfekte Office-Setup gefunden. Der Mac mini selbst bietet sowohl vorne als auch hinten USB-C-Anschlüsse, jedoch können diese bei sehr viel Zubehör nicht ausreichend sein.

Aus dem Hause Ugreen könnt ihr euch das neue Mac mini M4 Dock genauer ansehen, dass unter anderem die Erreichbarkeit des Power-Buttons erleichtert. Da der Mac mini auf die Dockingstation gestellt wird und an der Ecke des Power-Knopfs eine Aussparung ist, lässt sich dieser einfacher bedienen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man seinen Mac mini nach der Arbeit komplett ausschaltet.

Ugreen Dock bietet mehr Anschlüsse

Darüber hinaus bietet das Dock eine erweiterte Konnektivität. Mit einem einzigen Kabel auf der Rückseite erfolgt die Verbindung zwischen Dock und Mac mini. Danach stehen folgende Ports zur Verfügung:

Vorne : 2x USB-A mit 10 Gbps, SD- und MicroSD-Kartenleser mit 104 MB/s.

: 2x USB-A mit 10 Gbps, SD- und MicroSD-Kartenleser mit 104 MB/s. Hinten: 2x USB-A mit 5 Gbps, 1x USB-A mit 10 Gbps, 2x USB-C mit 10 Gbps, 1x USB-C 5V Ladeanschluss.

Die vielen USB-A-Schnitstellen sind zumindest in meinem Alltag überflüssig. Ich nutze USB-A nur noch, um alte Dongles von Logitech zu verbinden, jedoch kommt bei mir sonst kein Zubehör mit dem veralteten Anschluss mehr zum Einsatz. Die zusätzlichen USB-C-Ports sind zu begrüßen, allerdings hätte ich mir gewünscht, dass das Dock USB-C auch auf der Vorderseite verfügbar macht. Der Kartenleser auf der Vorderseite ist aber ungemein praktisch, jedoch gibt es nur 3.0 Geschwindigkeiten, obwohl es auch schon TF 4.0 mit bis zu 312 MB/s gibt.

Das Ugreen Dock für den Mac mini mit M4-Chip bietet noch mehr. Auf der Unterseite gibt es ein M.2 NVMe SSD-Slot, um so einen Speicherchip zu integrieren, der einfach über den Mac mini aufgerufen werden kann. Die passende SSD müsst ihr separat kaufen, Crucial bietet mit der P3 Plus für 74,99 Euro beispielsweise eine SSD mit 1 TB an. Ihr könnt den Speicher um bis zu 8 TB erweitern.

Im Vergleich zum Hub von Satechi bietet der Hub von Ugreen deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten. Zudem ist er aktuell günstiger zu bekommen, da er zum Verkaufsstart für nur 79,99 Euro statt 99,99 Euro angeboten wird.

