Tineco Floor One S9 Artist: Neuer Wischsauger mit vielen Extras ab sofort erhältlich

Auf der CES in Las Vegas stellte Tineco Anfang des Jahres den Tineco Floor One S9 Artist Steam vor – einen modernen Wischsauger mit 140 Grad heißem Hochtemperaturdampf. In Deutschland ist der neue Wischsauger ab sofort erhältlich, jedoch ohne Dampfreinigungsfunktion. Der Tineco Floor One S9 Artist (Amazon-Link) startet für 799 Euro statt 999 Euro und bietet eine umfangreiche Ausstattung.

Mit einer Saugkraft von 22.000 Pascal nimmt der Wischsauger sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen mühelos auf. Dank des 180-Grad-Lay-Flat-Designs erreicht er problemlos Bereiche unter Möbeln und Tischen. Zudem ist das Gerät mit einer Höhe von 12,85 Zentimetern etwas flacher geworden. Der SmoothDrive-Antrieb sorgt für eine besonders einfache Handhabung, indem er die Räder motorisiert nach vorne und hinten bewegt. Das 90-Grad-Schwenkdesign ermöglicht eine noch bessere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Eine beidseitige Kantenreinigung ist ebenfalls mit dabei.

Viele Extras mit an Bord

Ein weiteres praktisches Feature: Aufgesaugte Haare werden direkt zerkleinert und in den Schmutzwassertank befördert, sodass keine Haare auf der Bürstenwalze zurückbleiben. Der iLoop-Sensor erkennt, wie stark der Boden verschmutzt ist, zeigt dies farblich an und passt im Auto-Modus automatisch die Saugkraft an. Mit einer vollen Akkuladung kann man bis zu 50 Minuten am Stück reinigen.

Das LED-Display am Handstück ist besonders gut sichtbar und leicht ablesbar. Hier können Nutzer und Nutzerinnen nicht nur die verbleibende Akkulaufzeit einsehen, sondern auch zwischen den Modi Auto, Max und Saugen wechseln. Zudem lässt sich der Tineco Floor One S9 Artist per App verbinden, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Nach der Nutzung erfolgt die Selbstreinigung in der Station, die weiterhin beeindruckt: Die Bürstenwalze wird mit 85 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend innerhalb von nur fünf Minuten durch einen heißen Luftstrom getrocknet.

Optisch überzeugt der Tineco Floor One S9 Artist mit einem futuristischen und modernen Design. Bei Amazon ist die blaue Variante aktuell für 799 Euro statt 999 Euro erhältlich. Otto bietet zusätzlich die Premium-Version an, die sich lediglich durch den Lieferumfang unterscheidet. Die Premium-Variante kostet 849 Euro statt 899 Euro und enthält zwei Trockenfilter sowie zwei zusätzliche Bürstenwalzen. Bei der Amazon-Variante ist hingegen nur jeweils ein Filter und eine Walze im Lieferumfang enthalten.

Wir werden den Tineco Floor One S9 Artist in der kommenden Woche ausführlich testen und euch dann einen detaillierten Testbericht liefern.

Angebot Tineco Floor One S9 Artist Stilvoller Nass Trockensauger, 22kPa Nasssauger, 360°... Elegantes und ästhetisches Design: S9 Artist Waschsauger ist von der Aurora Borealis inspiriert, vereint die Himmelstöne mit leuchtenden...

Unerreichte 22 kPa Saugkraft und 50 Minuten Laufzeit: Erleben Sie eine tiefgehende Reinigung mit branchenführender Saugleistung und verlängerter...