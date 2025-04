Apple Einladungen: Update 1.1 jetzt im App Store

Im Februar hat Apple seine App „Einladungen“ (App-Store-Link) für iOS gelauncht und euch damit die Möglichkeit gegeben, Events anzulegen und eure Freunde und Familienmitglieder einzuladen und auch die Zu- und Absagen zu managen. Nun hat die im Februar erstmalig erschienene App ihr erstes größeres Update auf Version 1.1 bekommen – das aber gar nicht so groß ausfällt.

Blickt man in die Release Notes von Update 1.1 heißt es dort lediglich:

„Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.“

Gleiches steht auch in den bisher veröffentlichten kleineren Update 1.0.1 und 1.02. Normalerweise kann man von einer .X-Version ja etwas mehr als nur Fehlerbehebungen erwarten. Doch auch ein Praxistest der neuen 1.1-Version, die gestern zeitgleich mit iOS 18.4 erschienen ist, zeigt keine nennenswerten Neuerungen oder Verbesserungen. Vielleicht kommt ja in Kürze noch ein größerer Wurf, es gilt also weiter, abzuwarten.

Habt ihr Einladungen schon installiert und genutzt? Und konntet ihr signifikante Änderungen in 1.1 feststellen?