Bosch Smart Home: Neue Funktionen für die Lichtsteuerung II, Dimmer und Relais

Ich habe mein Haus mit Komponenten von Bosch Smart Home ausgestattet und bin mit meiner Wahl immer noch sehr zufrieden. Positiv ist auch, dass Bosch regelmäßig Updates bereitstellt und genau kommuniziert, was neu ist. Ab dem 3. April steht ein System-Update für den Smart Home Controller bereit, voraussichtlich ab dem 9. April verteilt Bosch ein Update für die Bosch Smart Home App. Folgende Änderungen gibt es.

Neue Funktionen

Die Licht-/Rollladensteuerung II als Lichtsteuerung bietet jetzt – ebenso wie der Dimmer und das Smarte Relais – noch mehr Möglichkeiten zur Steuerung des Smart Home Systems.

Alle smarten Aktoren haben nun eine neue Option „Zusätzliche Tastenbelegung“ auf der Geräte-Detailseite. Mit einem komfortablen Konfigurationsassistenten kann man bei kurzem oder langem Tastendruck aus verschiedenen vordefinierten Tastenbelegungen wählen – genau wie bei Universalschaltern. Voraussetzung für zusätzliche Tastenbelegungen ist der Einsatz eines Tasters. Mit einem angeschlossenen Schalter ist diese Funktion nicht möglich.

Zusätzlich können die smarten Aktoren als Auslöser in Automationen definiert werden. Durch beispielsweise langer Tastendruck können alle Lichter ausgeschaltet werden beim Haus verlassen.

Entkopplung des Tastendrucks von der elektrischen Schaltung (bei der Licht-/Rollladensteuerung II nur möglich, wenn sie als Lichtsteuerung eingesetzt wird): Man kann in den Geräteeinstellungen die Ausgänge verwalten und entscheiden, ob bei Tastendruck der smarte Aktor die Stromversorgung zu den angeschlossenen Verbrauchern schalten soll oder nicht. So kann man zum Beispiel smarte Lampen weiter mit Strom versorgen, aber über Funk ausschalten.

Angebot Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II, zur Steuerung der Beleuchtung,... Multifunktionale Steuerung: Smarte Steuerung der Beleuchtung oder elektrischer Beschattung von Rollläden, Jalousien oder Markisen (Funktion...

Steuerung der Beschattung: Bringt Antriebe von Rollläden, Jalousien und Markisen in Wunsch-Position der Höhe und auch Neigung

Raumthermostat II 230V für Zentralheizung

Das Raumthermostat II 230V lässt sich nun – ähnlich wie beim Relais – an eine Zentralheizung anschließen und mit anderen Raumthermostaten verknüpfen. So kann das Gerät bei Heizbedarf in einem der verbundenen Räume der Zentralheizung eine Heizanforderung mitteilen.

Voraussetzungen:

Installation der neuen Firmware

Konfiguration des „Heizgerätetyps“ als „Zentralheizung“

Angebot Bosch Smart Home Raumthermostat II für kabelgebundener Heizsysteme, 230 V,... Präzise Wärmeregulierung: Smarte Unterputzsteuerung für kabelgebundene Heizsysteme oder bestehende Fußbodenheizungen sorgt für optimale...

Temperatur im Blick: Thermostat zeigt aktuelle Raumtemperatur, Heiz-Status und relative Luftfeuchtigkeit auf LED-Matrix-Display

Bosch Smart Home: Meine Testberichte