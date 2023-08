Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II ausprobiert

Ende letzten Jahres hat Bosch Smart Home den neuen Smart Home Controller II vorgestellt, der später auch Matter unterstützen wird. Da ich gerade mein zukünftiges Eigenheim saniere, habe ich mich letztendlich für Bosch Smart Home entschieden und werde so zahlreiche Bereich smart machen. Das ist noch ein langer Weg, allerdings werde ich euch hier im Blog mitnehmen und meine Reise mit euch teilen.

Bis dahin möchte ich vorab die Bosch Smart Home Heizkörperthermostate der zweiten Generation (Amazon-Link) genauer vorstellen. Aktuell sind die meisten Thermostate bei Temperaturen um die 30 Grad arbeitslos, aber mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter lohnt sich die Anschaffung von smarten Thermostaten allemal.

Die alte Generation der Heizkörperthermostate habe ich damals getestet, heute folgt die Neuauflage, die allerdings schon seit August 2022 verfügbar ist. Die zweite Generation bietet ein größeres Display mit Hintergrundbeleuchtung sowie einen Farbring, der visualisiert, welche Aktion gerade ausgeführt wird. Ein blauer Ring gibt an, dass die Temperatur verringert wird, ein rotes Signal zeigt, dass die Temperatur erhöht wird.

Das Heizkörperthermostat wird am Smart Home Controller angemeldet, der zwingend vorausgesetzt wird. Das funktioniert über die Bosch Smart Home App in wenigen Schritten, wobei hier alles ausführlich erklärt wird. Mit der Kamera scannt ihr den QR-Code im Batteriefach, legt die zwei mitgelieferten AA-Batterien ein und schon wird die Verbindung innerhalb weniger Minuten hergestellt. Danach erfolgt eine Kalibrierung des Thermostat. Jetzt ist das Heizkörperthermostat einsatzbereit und kann per App weiter konfiguriert werden.

Natürlich könnt ihr manuell die Temperatur per App ändern, das ist aber auch direkt am Gerät möglich, wobei das Display sowohl die eingestellte als auch gemessene Umgebungstemperatur anzeigt. In der Bosch Smart Home App könnt ihr eure Geräte umbenennen, in Räume einteilen, die Display-Helligkeit, die Display-Einschaltdauer und die Display-Ausrichtung justieren sowie festlegen, ob die gemessene oder eingestellte Temperatur zuerst angezeigt wird.

Praktisch: Ihr könnt eine Temperaturangleichung angeben, sollte diese abweichen. Montiert man das Thermostat zum Beispiel an einem Heizkörper, der unter eine großen Fensterbank oder vor einem Sofa steht, entspricht die gemessene Temperatur am Thermostat nicht der echten Umgebungstemperatur, da sich dort die Wärme staut und so der Wert verfälscht wird. Damit die Temperatur im Raum auf den echten Wert abgestimmt wird, lässt sich eine Temperaturangleichung vornehmen.

Steuerung per Zeitplan und Szenen

Mit einem Zeitplan lässt sich die Heizung automatisieren. Wenn ihr immer gleiche Abläufe habt, zum Beispiel immer morgens um 6 Uhr duscht oder zur gleichen Zeit nach Hause kommt, könnt ihr einen Zeitplan anlegen und so die Heizung automatisieren. Ihr könnt für jeden Tag einen individuellen Plan anlegen und genau bestimmen, wann und zu welcher Zeit geheizt beziehungsweise nicht geheizt werden soll.

In Abhängigkeit mit anderen Smart Home Geräten kann die Steuerung noch smarter erfolgen. Erkennt ein Fensterkontakt zum Beispiel eine offenes Fenster, kann man so die Heizung automatisch absenken. Ihr könnt aber auch Szenarien abhängig von der Anwesenheit von Personen konfigurieren, sodass die Heizung im Herbst/Winter/Frühling automatisch absenkt, wenn alle das Haus verlassen und wieder die Wohlfühltemperatur einstellt, wenn die erste Person Zuhause ankommt. Automationen, die über das Prinzip Wenn-Dann ablaufen, lassen sich ebenfalls einfach und kinderleicht anlegen. Unter anderem sind Steuerung auch anhand von Sonnenauf- und Untergang, als auch von Uhrzeiten möglich.

Leise, aber ohne viele Berichtsdaten

Das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II ist wirklich sehr leise. Der Motor arbeitet nicht besonders schnell, was aber auch nicht notwendig ist. Man hört das Thermostat, wenn es auf oder zu geht, allerdings sind die Geräusche nur wahrnehmbar, wenn man direkt neben dem Thermostat steht.

Nicht ganz so gut ist die Tatsache, dass es kaum bis gar keine Berichtsdaten gibt. Ein Heizverlauf mit eingestellten Werten und Temperaturen wäre schön, ist aber nicht verfügbar. Inwieweit man solche Daten benötigt, muss man selbst entscheiden. Vermutlich wird man die Daten eher selten aufrufen, nutzen und analysieren.

HomeKit, Alexa und Google

Der Bosch Smart Home Controller bringt auch Support für HomeKit, Alexa und Google mit. Demnach könnt ihr die Thermostate auch in HomeKit bringen und mit Siri steuern – und so auch weitere Automationen mit anderen Geräten nutzen. Umgekehrt könnt ihr euch auch alle HomeKit-Geräte direkt in der Bosch App anzeigen lassen und dort weitere Szenen und Automationen anlegen. Gleiches gilt auch für Alexa und Google Assistant.

Heizkosten sparen

Smarte Heizkörperthermostate sind oftmals der erste Schritt in Richtung Smart Home. Die Geräte von Bosch sind zuverlässig, modern und funktional. Ihr könnt die Temperatur manuell am Thermostat einstellen oder smart per App. Mit Szenen, Automationen und Anwesenheiterkennung lässt sich das System weiter optimieren. Letztendlich spart man so auch bares Geld, wenn man die Thermostate automatisch regelt und so effektiv arbeiten lässt.

Das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II ist mit einer UVP von 79,95 Euro ausgeschrieben, lässt sich aktuell aber für 53,52 Euro am günstigsten bei Amazon erwerben. Das 3er Set ist derzeit zu teuer, auch das Set Heizen II inklusive Smart Home Controller II lohnt sich nicht. Der Smart Home Controller II wird einzeln derzeit für 92 Euro verkauft, zusammen mit einem Thermostat kommt man auf 145 Euro – das Set würde 180 Euro kosten.

Bosch Smart Home Controller II: Nicht alle Geräte sind kompatibel

Wer sich für den Bosch Smart Home Controller II entscheidet oder upgraden möchte, sollte beachten, dass die neue Generation nicht alle Schalter, Module, Sensoren und mehr unterstützt. Alle Geräte der zweiten Generation sind kompatibel, unter anderem auch das Heizkörperthermostat II. Doch Bosch hat eine Lösung gefunden, um auch ältere Geräte mit dem Controller II kompatibel zu machen. Hier ist ein zusätzlicher Funk-Stick notwendig, der separat für rund 100 Euro dazu gekauft werden muss. Hier findet ihr mehr Details zum Thema.