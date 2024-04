WhatsApp: Grün statt Blau – Designänderungen auf dem iPhone

Der beliebte WhatsApp Messenger (App Store-Link) hat auf dem iPhone Designänderungen vorgenommen und von der bisher bekannten blauen Farbe auf einen Grünton gewechselt. Ingesamt präsentiert sich der Messenger weiterhin sehr aufgeräumt, setzt die Akzente aber fortan in Grün und nicht mehr in Blau.

WhatsApp auf dem iPhone: Jetzt grüne statt blaue Farbe

Einzelne Elemente und Schaltflächen haben sich stets in Blau gezeigt, doch seit wenigen Tagen scheint WhatsApp den Test auszuweiten und zeigt zahlreiche Bedienelemente in Grün an. Unter anderem das Plus-Icon um einen neuen Chat zu starten, die Archivieren-Option, wenn man über einen Chat von rechts nach links wicht oder auch im Status-Bereich, wo sich neue Meldungen jetzt mit grünen statt blauen Rand zeigen. Die Änderung scheint logisch, denn auch das WhatsApp -Logo ist jeher Grün.

Unter anderem hat WhatsApp auch die Einstellungen auf dem iPhone aufgeräumt und soweit ich das sehe hier die Farbe der Icons komplett gestrichen. Hier gibt es fortan nur noch ein farbloses Layout, allerdings sind vereinzelte Elemente ebenfalls in grüner Farben verfügbar, zum Beispiel Links.

Farbe bei WhatsApp wechseln scheint bald möglich

Die stets gut informierte Webseite WABetaInfo berichtet derweil, dass man die Farbe später auch wechseln kann. In der Beta-Version testet WhatsApp neben Grün auch die Farben Schwarz, Violett und Rot, außerdem kann man auch auf den alten Blauton wechseln. In der aktuellen iPhone-Version gibt es aber keine Möglichkeit von Grün auch Blau umzusteigen.

Die neuen Änderungen am Layout machen auch den Weg frei für die neuen Chat-Filter, die wir schon vor wenigen Tagen vorgestellt haben. Mit den neuen Filtern soll man seine Chats filtern und Nachrichten schneller auffinden können.