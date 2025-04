Botanicula: Ein echter Klassiker ist jetzt gratis verfügbar

Auch für das Osterwochenende steht im Epic Games Store ein kostenloses Spiel für euch zum Download bereit. Wie immer müsst ihr den alternativen App Store zunächst auf eurem iPhone oder iPad installieren und euch registrieren, danach funktioniert die Geschichte ganz einfach: App auswählen, herunterladen und ganz normal über den Homescreen starten.

In dieser Woche solltet ihr euch den kostenlosen Download aus dem Epic Games Store nicht entgehen lassen, denn ihr bekommt einen echten Klassiker. Botanicula ist schon vor zehn Jahren im App Store erschienen und wird normalerweise für 5,99 Euro verkauft. Jetzt bekommt ihr das grandiose Spiel für iPhone und iPad geschenkt – scrollt einfach im Epic Games Store bis zum Angebot nach unten.

Das erwartet euch in Botanicula

Botanicula hatten wir zuletzt vor sieben Jahren in den News. In dem Spiel entdeckt ihr eine Tierwelt auf einem Baum und rätselt euch durch insgesamt 150 verschiedene Szenen. Dabei nutzt ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten von fünf freundlichen Gefährten, gesteuert wird das Ganze in bester Point & Click Manier. Das Spiel ist daher wie gemacht für einen Touchscreen.

Obwohl Botanicula ursprünglich sogar aus dem Jahr 2012 stammt, hat es von seinem Glanz nichts verloren. Klar, es gibt keine atemberaubenden Explosionen und 3D-Effekte, aber das braucht diese App auch gar nicht. Die in Retina-Auflösung gezeichnete Grafik erzeugt gekoppelt mit einem wirklich tollen Sound und zahlreichen kleinen Animationen ein absolut perfektes Gesamtbild.

Die wohl größte Besonderheit von Botanicula: Das Spiel kommt komplett ohne Text aus. Sämtliche Hinweise und Anweisungen gibt es in Form von Animationen oder kleinen Grafiken. Man könnte sagen, dass die Entwickler zu faul für die Übersetzung waren, aber auch das trägt zum tollen Flair von Botanicula bei.

Unser größter Tipp: Seid einfach neugierig. Installiert euch nicht nur den Epic Games Store und ladet Botanicula herunter, sondern tippt dort dann auch einfach alles Mögliche an. Denn Hinweise und Überraschungen verstecken sich in diesem Spiel überall…