Meross Smart Sprinkler Timer: Smarte Gartenbewässerung jetzt in EU-Version erhältlich

Der Smart Home-Hersteller Meross bietet zu sehr erschwinglichen Preisen viele intelligente Produkte an, die sich in das eigene Smart Home einbinden lassen, um das Zuhause deutlich moderner gestalten und leichter zu steuern lassen. Mit dem Meross Smart Sprinkler Timer gibt es ab sofort auch eine europäische Version des intelligenten Zubehörs für die Gartenbewässerung.

Der Meross Smart Sprinkler Timer ist laut Produktseite des Herstellers mit allen Wasserhähnen im Outdoor-Bereich kompatibel. Wer das Gerät ins eigene Smart Home einbinden möchte, benötigt zur Installation zusätzlich den Meross Smart Hub MSH400HK.

Für eine smarte Steuerung der Wasserzufuhr im Garten lässt sich der Meross Smart Sprinkler Timer an einen Wasserhahn im Außenbereich anschließen, um danach das integrierte Ventil auch ortsunabhängig mit der Meross-App bedienen zu können. Zusätzlich zur App-Steuerung bietet der Hersteller auch eine Anbindung an Apples HomeKit, Amazon Alexa und Google Home an und ermöglicht die manuelle Steuerung über einen Button auf dem Gerät.

Das sind die weiteren Features des smarten Bewässerungs-Ventils:

Solide Konstruktion: Einlass und Auslass aus korrosionsbeständigem Messing sorgen für langanhaltende Leistung und Auslaufschutz. IP65 ist wasserdicht und hält rauen Außenbedingungen stand. Betrieben mit vier 1,5-V-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für bis zu einem Jahr Betrieb.

Schutz vor Überschwemmungen: Mit automatischer Abschaltung nach 15 Minuten (einstellbar in der App), um Verschwendung und Überschwemmungen zu vermeiden, wenn man vergisst, das Wasser abzustellen. Außerdem schaltet das Gerät den Wasserdurchfluss automatisch ab, wenn die Batterien leer sind, so dass die Sicherheit auch bei Stromausfall gewährleistet ist.

Flexible Bewässerungspläne: Ganz einfach verschiedene individuelle Bewässerungspläne erstellen. Die Pläne werden auch dann zuverlässig ausgeführt, wenn die Zeitschaltuhr offline ist, so dass die Pflanzen immer gut versorgt sind.

Smart Weather Skip: Nutzt hyperlokale Wetterdaten, um die Bewässerung vor, während und nach Regen oder bei Frost und Wind automatisch auszulassen. Schützt die Pflanzen und verhindert Überschwemmungen im Garten.

Verfolgung des Wasserverbrauchs und Warnungen: Überwachung des Wasserverbrauchs über die Meross-App, um Ressourcen zu sparen und Rechnungen zu senken. Sendet Benachrichtigungen, wenn die Bewässerung aufgrund von Wasserausfällen oder anderen Problemen ungewöhnlich ist.

Der Meross Smart Sprinkler Timer bietet verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten und eignet sich unter anderem perfekt für Sprinkleranlagen, Tropfsysteme, Pools und die allgemeine Gartenbewässerung. Im Meross-Webshop ist die Neuerscheinung inklusive eines passenden Hubs als Kit zum Preis von 58,18 Euro erhältlich.