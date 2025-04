Apple veröffentlicht zwei neue Clips rund um das neue MacBook Pro

Mein MacBook Pro ist mittlerweile vier Jahre alt und noch lange nicht müde. Der M1 Pro sorgt weiterhin für eine gute Performance, insbesondere natürlich für meine täglichen Office-Aufgaben. Auch die Batterie ist mit 88 Prozent der originalen Kapazität noch ganz gut dabei. In diesem Jahr gibt es für mich also kein Upgrade, auch wenn mich eine Sache schon sehr reizen würde.

Die 190 Euro Aufpreis für das Nanotextur-Glas würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Das verbesserte Display spiegelt bedeutend weniger, was vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung einen großen Unterschied machen dürfte. Danach könnte ich dann auch so arbeiten, wie der junge Mann in der neuen Apple-Werbung:

Auch die zweite Werbung ist definitiv sehenswert. Sie zeigt einen MacBook Pro Besitzer, der sein Ladegerät verloren hat, genau das aber wohl erst am nächsten Tag bemerken wird. Immerhin ist der Akku seines MacBook Pro noch fast voll aufgeladen und es sind bis zu 24 Stunden Laufzeit drin.

Das neue MacBook Pro erhaltet ihr im Handel schon ab rund 1.600 Euro. Bei manchen Händlern bekommt ihr vereinzelte „Build-to-Order“-Modell mit dem verbesserten Nanotextur-Glas, ansonsten könnt ihr euer Wunschmodell wie gewohnt direkt bei Apple konfigurieren.