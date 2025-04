Proton Pass: Passwort-Manager erlaubt jetzt Einfügen von Dateianhängen

Das Unternehmen Proton ist hierzulande vor allem für den Mail-Dienst Proton Mail bekannt. Im April 2023 hat Proton dann auch die Einführung eines neuen Passwort-Managers angekündigt: Proton Pass. Letzterer ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, quelloffen und geschützt durch Schweizer DatenschutzgesetzeProton Pass ist für viele Plattformen erhältlich, darunter für iOS (App Store-Link), als Browser-Erweiterung und im Web.

Wie bei den anderen Produkten von Proton wird auch bei Proton Pass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) eingesetzt, die persönliche Daten vor neugierigen Blicken schützen soll – auch vor denen von Dritten und Proton selbst. Neben der Möglichkeit, eigene Benutzernamen, Passwörter und Notizen zu speichern, kann man auch zufällig generierte E-Mail-Aliase hinzufügen, die sich als Ersatz für echte Mail-Adressen verwenden lassen.

Bei Proton wendet man E2EE nicht nur auf Passwörter an, sondern auch auf Benutzernamen, Webadressen und alle anderen Felder, die mit den eigenen Anmeldeinformationen verbunden sind. In einem Blogbeitrag, in dem das Sicherheitsmodell des Dienstes erläutert wurde, weist Proton darauf hin, dass „alle kryptografischen Operationen, einschließlich der Schlüsselgenerierung und der Datenverschlüsselung“ lokal auf dem Gerät stattfinden. Laut Proton können diese nicht entschlüsselt werden, selbst wenn eine dritte Partei dies verlangt.

Dateianhänge dürfen bis zu 100 MB groß sein

Ab sofort macht das Entwicklerteam von Proton Pass eine neue Funktion im hauseigenen Passwort-Manager verfügbar: Dateianhänge können integriert werden, um sensible Informationen über Passwörter hinaus speichern zu können. Auf diese Weise werden Nutzer und Nutzerinnen beim Verwalten und Absichern wichtiger Dateien unterstützt: Sie können jetzt beliebige Dateien – jeweils bis zu 100 MB groß – zu den Elementen in ihrem Tresor hinzufügen.

Das neue Feature ist insbesondere praktisch, um wichtige Informationen wie Software-Lizenzschlüssel, Quittungen, Verträge oder auch Backups wichtiger Dokumente wie Reisepässe und Führerscheine immer griffbereit zu haben, und diese mit vollständiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie Zero-Access-Technologie geschützt zu wissen.

Dateianhänge stehen ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen mit einem kostenpflichtigen Abo zur Verfügung, beispielsweise Pass Plus, Proton Unlimited oder Proton Pass Professional. Proton Pass Plus kostet zum Beispiel 2,99 Euro/Monat bei jährlicher Zahlung. Weitere Informationen zum neuen Dateianhänge-Feature gibt es auch auf der Proton Pass-Produktseite des Anbieters.