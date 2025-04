Roku: Einige Hardware-Neuigkeiten und Software-Updates präsentiert

Über die tollen Streaming-Sticks, Fernseher und mehr vom Unternehmen Roku haben wir hier im Blog bereits mehrfach berichtet. Auch in meinem Umfeld ist immer noch ein Roku Streaming Stick im Einsatz, der insbesondere für seine AirPlay-Funktion sehr geliebt wird. Nun gibt es Neuigkeiten von Roku: Der Hersteller hat gleich mehrere neue Produkte vorgestellt und auch Software-Updates in Aussicht gestellt.

So gibt es nun im Streaming-Bereich gleich zwei Neuerscheinungen: Den Roku Streaming Stick Plus mit 4K-Auflösung sowie den Roku Streaming Stick HD. Auf der US-amerikanischen Website von Roku werden die Neuigkeiten bereits vorgestellt, auf der deutschen Roku-Seite gibt es sie bislang noch nicht zu sehen. Das Einstiegs-Gerät Roku Streaming Stick verfügt über eine HD-Auflösung und Funktionen wie Backdrops, Zugang zu kostenlosen Programmen und eine Sprachfernbedienung – und das alles zu einem günstigen Preis von 29,99 USD.

Mit dem Roku Streaming Stick Plus gibt es die Funktionen des kleinen Bruders sowie 4K-Bilder und lebendige HDR-Farben – für nur 39,99 USD. Mit sofortigem Zugriff auf Tausende von Streaming-Kanälen und personalisierten Empfehlungen – wie beim Roku Streaming Stick – soll dieses kompakte Gerät perfekt für unterwegs sein. Der Roku Streaming Stick und der Roku Streaming Stick Plus werden den Roku Express und den Roku Express 4K+ ersetzen, und das zum gleichen Preis. Roku Express und Express 4K+ werden noch bei ausgewählten Händlern erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Ein Release für den europäischen Markt wurde bislang noch nicht angekündigt.

Neues Roku TV-Modell mit bis zu 85 Zoll-Bildschirmdiagonale

Ebenfalls angekündigt hat Roku Neuerungen im Smart TV-Bereich. Die Fernseher sollen in Zukunft mit Mini-LED-Technologie ausgestattet werden, um ein besseres Bild mit höheren Kontrasten und erweiterten Farbräumen zu ermöglichen. Auch eine automatische Bildanpassung, genannt „Roku Smart Picture Max“, jeweils abhängig vom gezeigten Inhalt, wird dann mit an Bord sein, um manuelles Einstellen der Bildparameter überflüssig zu machen.

Besonders praktisch: Ein neuer Button auf der Rückseite der TV-Geräte ermöglicht es über eine Soundausgabe, verlorene Fernbedienungen wiederzufinden. Zu den weiteren Features der TV-Geräte gehören eine integrierte Kabelführung sowie ein Bluetooth-Modus für Kopfhörer. Die Roku TVs werden in verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich sein, darunter auch eine Variante mit 85 Zoll. Auch hier gibt es bislang keine Ankündigung für den europäischen Markt.

Roku-Sicherheitskameras: Farb-Nachtsicht und 1080p-Auflösung

Darüber hinaus erweitert Roku auch das eigene Smart Home-Segment und führt mit den Modellen Roku Battery Camera und Roku Battery Camera Plus gleich zwei neue akkubetriebene Sicherheitskameras mit 1080p HD-Auflösung für den Innen- und Außenbereich ein. Sie kommen ohne jegliche Verkabelung aus und können über eine App sowohl eingerichtet als auch verwaltet werden. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu sechs Monaten bzw. zwei Jahren liegen, je nach Modell.

Beide Überwachungskameras von Roku verfügen über eine Nachtsichtfunktion in Farbe sowie eine direkte Integration in das Roku-System: So können Kamerabilder auch auf dem Fernseher angezeigt werden. Über einen Bild-in-Bild-Modus lässt sich während der Überwachung weiter fernsehen. Beide Sicherheitskameras sollen inklusive eines optional erhältlichen Solarpanels in den nächsten Monaten auf mehreren internationalen Märkten verfügbar gemacht werden, Deutschland ist allerdings vorerst nicht dabei. Auch Preise sind bislang nicht bekanntgegeben worden.

Software: Kino-Übersicht und personalisierte Sport-Highlights

Neben den Hardware-Neuigkeiten hat Roku auch spannende Neuerungen im Software-Bereich angekündigt, die das Nutzererlebnis mit den eigenen Produkten nochmals verbessern sollen. So wird es bald eine Übersicht über aktuelle Kinofilme auf der Startseite des Geräts geben, ebenso wie personalisierte Sport-Highlights und eine optimierte Navigation. Das System soll sich laut Aussage von Roku dabei kontinuierlich an die Sehgewohnheiten der Nutzer und Nutzerinnen anpassen.

Wie oben bereits erwähnt, wird es auch eine neue Verzahnung von Roku-Hardware und -Software geben: Die neuen Sicherheitskameras können direkt in der Benutzeroberfläche der TV- und Streaming-Geräte angezeigt werden, eine Karussell-Funktion ermöglicht dabei das Durchschalten verschiedener Überwachungskameras. Die neuen Features sollen laut Roku „in den kommenden Monaten“ verteilt werden.

Fotos: Roku.