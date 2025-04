Extrem leistungsstark: Anker Powerbank mit 27.650 mAh aktuell 29% günstiger

Mit der Anker Prime Powerbank bietet der Hersteller ein besonders leistungsstarkes Ladegerät für unterwegs an. Ausgestattet mit 27.650 mAh Kapazität im kompakten Säulendesign, versorgt sie nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch MacBooks oder andere Laptops zuverlässig mit Energie.

Die Powerbank verfügt über drei Anschlüsse, die zusammen eine Leistung von bis zu 250 Watt liefern können. Ein einzelnes Gerät lässt sich mit maximal 140 Watt aufladen. Werden zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen, stehen immer noch beeindruckende 140 und 100 Watt zur Verfügung. Der ältere USB-A-Anschluss erreicht bis zu 65 Watt, reduziert sich bei gleichzeitiger Nutzung mit zwei weiteren Geräten jedoch auf 18 Watt. Die beiden USB-C-Ports liefern dann 140 und 92 Watt.

Beispiel gefällig? Ein 16-Zoll-MacBook Pro lässt sich in nur 28 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Dank der hohen Kapazität profitieren auch iPhone, iPad und andere mobile Geräte von einer schnellen Stromversorgung.

Schnell wieder einsatzbereit

Die Anker Prime Powerbank punktet nicht nur beim Output, sondern auch beim Input: Sie kann mit bis zu 170 Watt aufgeladen werden. Voraussetzung dafür ist ein leistungsstarkes Ladegerät und das passende Kabel. Auch wenn die maximale Ladeleistung nicht konstant gehalten wird, ist der Akku in nur 45 Minuten vollständig geladen – und somit schnell wieder einsatzbereit.

140W USB C Ladegerät, Anker Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte... 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power dank modernster GaN-Technologie.

Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W USB-C Ports in nur 30 Minuten auf 50%.

Übersichtliches Display und smarte App-Steuerung

Auf der Vorderseite befindet sich ein integriertes Display, das die aktuelle Leistungsausgabe pro Anschluss sowie die verbleibende Akkukapazität anzeigt – wahlweise in Prozent oder in verbleibender Laufzeit (Stunden und Minuten).

Zusätzlich lässt sich die Powerbank via App per Bluetooth verbinden. Darüber können erweiterte Informationen abgerufen und Einstellungen angepasst werden. Praktisch: Die Funktion „Gerät suchen“ ermöglicht es, die Powerbank in Bluetooth-Reichweite klingeln zu lassen – ideal, wenn man sie verlegt hat.

Preis, Farben und Bundle-Angebot

Die schwarze Version der Anker Prime Powerbank ist aktuell für 134,99 Euro statt 189,99 Euro erhältlich. Die goldene Variante kostet 139,99 Euro. Im Bundle mit einer passenden Ladestation liegt der Preis derzeit bei 169,99 Euro statt 229,99 Euro.

Angebot Anker Prime 27.650mAh Power Bank (250W), 3-Port Powerbank, Smarte App Kontrolle,... 250W SCHNELLLADEPOWER: Die Powerbank basiert auf der neuesten PD 3.1-Technologie und verfügt über 2 USB-C Anschlüsse und 1 USB-A Anschluss für...

INTUITIVE SMART APP: Verwende die Anker-App, um deine Powerbank mit akustischen Warnungen schnell zu lokalisieren, in Echtzeit auf Funktionen und...

Angebot Anker Prime Powerbank, 27.650mAh (250W) 3-Port Powerbank, Mit App, Kompatibel mit... 250W SCHNELLLADEPOWER: Die Powerbank basiert auf der neuesten PD 3.1-Technologie und verfügt über 2 USB-C Anschlüsse und 1 USB-A Anschluss für...

INTUITIVE SMART APP: Verwende die Anker-App, um deine Powerbank mit akustischen Warnungen schnell zu lokalisieren, in Echtzeit auf Funktionen und...

Angebot Anker Prime Power Bank, 27,650 mAh (250 W) Power Bank with 100 W Charging Station,... 250W SCHNELLLADEPOWER: Die Powerbank basiert auf der neuesten PD 3.1-Technologie und verfügt über 2 USB-C Anschlüsse und 1 USB-A Anschluss für...

INTUITIVE SMART APP: Verwende die Anker-App, um deine Powerbank mit akustischen Warnungen schnell zu lokalisieren, in Echtzeit auf Funktionen und...

Reicht auch etwas weniger Leistung?

Wenn ihr nicht die vollen 140 Leistung an einem Port und auch nicht gleichzeitig 250 Watt benötigt, dann hat Anker mittlerweile eine sehr interessante Alternative im Angebot: Die Anker Laptop Powerbank mit zwei integrierten USB-C-Kabeln. Hier liegt die maximale Gesamtleistung bei 165 Watt, pro Port sind maximal 100 Watt möglich. Das ist für die meisten Anwendungsfälle immer noch rasant viel – und die Powerbank kostet mit 89,99 Euro noch einmal ein bisschen weniger.

Anker Laptop Powerbank, 25.000mAh externer Akku mit 3X 100W USB-C Ports für... Dreifache 100W USB-C Ports für Multitasking: Perfekt für Vielbeschäftigte – drei USB-C Anschlüsse mit je bis zu 100W Leistung, damit du dein...

25.000mAh für langfristige Power: Mit der umfangreichen Kapazität von 25.000mAh kannst du deine Geräte unterwegs mehrfach voll aufladen. Dank der...