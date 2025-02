Netatmo Advance: Neue Sicherheitskamera für den Innenbereich präsentiert

Über die Smart Home- und Sicherheitsprodukte für das eigene Zuhause vom französischen Hersteller Netatmo haben wir in der Vergangenheit bereits häufiger berichtet. Das Unternehmen bietet seit mehreren Jahren neben der beliebten Wetterstation auch Überwachungskameras und Alarmsysteme an. Heute erweitert die Marke ihr Angebot an Sicherheitsprodukten um eine neue Innenkamera: Die Indoor Camera Advance wurde entwickelt, um sowohl die Häuser der Nutzer und Nutzerinnen als auch deren Privatsphäre zu schützen.

Bei der neuen Indoor Camera Advance handelt es sich laut Netatmo „um ein Produkt, das einfach zu installieren ist, ein elegantes und dezentes Design aufweist und sich nahtlos in den Alltag der Nutzer und Nutzerinnen einfügt.“ Dank verbesserter Algorithmen will der Hersteller unter anderem die Anzahl unerwünschter Benachrichtigungen reduzieren und informiert die User nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, damit sie im Notfall sofort reagieren können.

Elementar: Der Schutz der Privatsphäre

Eines der spannendsten Features der neuen Kamera ist darauf ausgerichtet, für mehr Privatsphäre in den eigenen vier Wänden zu sorgen. Es handelt sich um die Funktion „Netatmo Smart Privacy“: Die neue Indoor Camera Advance ist mit einem mechanischen Sichtschutz ausgestattet. Mit Hilfe von Gesichtserkennung und Geolokalisierung kann die Kamera den Verschluss automatisch schließen, wenn die Nutzer und Nutzerinnen nach Hause kommen, und so sicherstellen, dass nicht mehr gefilmt wird. Ebenso erkennt die Kamera die Abwesenheit der User mithilfe der Geofencing-Technologie. Das Tool erkennt, wenn jemand einen definierten Bereich um das Haus verlassen hat, bevor der Kamera-Verschluss automatisch wieder geöffnet wird.

Die neue Advance-Kamera ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und kann auf drei verschiedene Arten installiert werden: An einem Möbelstück, an der Decke oder an einer Wand mit einer Wandhalterung. Darüber hinaus ermöglicht sie dank ihres schwenkbaren Kugelgelenks und des 130-Grad-Blickwinkels eine umfassende Überwachung jedes Raums. Um die Kamera so flexibel wie möglich zu gestalten, bietet die Marke außerdem zwei Zubehörteile an: Eines bietet die Gelegenheit, eine PoE-Verbindung herzustellen und das andere gewährleistet eine Integration anstelle einer Steckdose. Wichtig zu wissen bei der Installation: Die Advance-Kamera ist verkabelt und nicht akkubetrieben, um den Wartungsaufwand so gering wie möglich zu halten.

Leistungsstark und variabel einsetzbar

Die neue Indoor-Kamera bietet dank ihres integrierten Bildsignalprozessors 2K-HDR-Bilder in HDR-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde und sorgt so für klare, scharfe und detaillierte Ergebnisse. Außerdem ist dieses Produkt mit 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern kompatibel und passt sich an alle Heimnetzwerke an. Es verwendet auch die MIMO-Technologie, die die Abdeckung und die Qualität des HD-Videostreamings durch die Verwendung mehrerer Antennen zum Senden und Empfangen von Daten verbessert. Auch zwei hochwertige Beamforming-Mikrofone sowie ein 80-dB-Lautsprecher wurden verbaut, um über die Kamera kommunizieren zu können, beispielsweise mit Haustieren oder hilfebedürftigen Senioren im Haus.

Mit der Indoor Camera Advance können Nutzer und Nutzerinnen zudem mit der Netatmo Smarten Innen-Alarmsirene sowie den Smarten Außenkamera von Netatmo interagieren, unabhängig davon, ob diese mit einer Sirene ausgestattet sind oder nicht. Diese Interkonnektivität ermöglicht die Erstellung eines Alarmsystems für einen vollständigen Schutz für das eigene Zuhause.

Preis und Verfügbarkeit

Die Netatmo Advance-Kamera wird ab dem 19. Februar 2025 mit einer UVP von 249,99 Euro erhältlich sein. Netatmo verspricht, dass „keine Abonnementgebühren oder versteckte Kosten enthalten“ sein werden. Darüber hinaus wird es ein Rücknahmeangebot geben, das im Sinne der Kreislaufwirtschaft steht und gleichzeitig die treue Kundschaft belohnen soll. Deshalb bietet Netatmo Personen, die bereits eine Smarte Innenkamera („Welcome“) besitzen, die Möglichkeit, diese zurückzugeben und einen Rabatt von 50 Euro auf die neue Advance-Innenkamera zu erhalten. Auf der deutschen Website von Netatmo ist die neue Innenkamera bislang noch nicht gelistet.