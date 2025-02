Apple Watch Series 10: Immer mehr Berichte über fehlerhafte Lautsprecher

Apple hatte im September des vergangenen Jahres neben dem iPhone auch die Apple Watch aktualisiert und die Apple Watch Series 10 präsentiert. Eine der Neuerungen der aktuellen Generation ist ein verbesserter und lauterer Lautsprecher, der nun auch offiziell Musik wiedergeben kann.

Offenbar funktioniert das Abspielen von Audio-Inhalten über den internen Lautsprecher der Apple Watch Series 10 allerdings nicht bei allen Nutzern und Nutzerinnen des Modells: In mehreren Apple Community-Foren und bei Reddit melden sich immer mehr betroffene Personen, die ein Hard- oder Software-Problem auf ihrer Apple Watch 10 vermuten. So kommt es vor, dass die Wiedergabe über die Watch-Lautsprecher mit der Zeit sehr leise und/oder dumpf klingt. Dies geht so weit, dass gar nichts mehr verstanden werden kann, was insbesondere bei Anrufen, die man über den Lautsprecher der Watch tätigt, sehr ärgerlich ist.

Wie unter anderem auch MacRumors zu diesem Thema berichtet, hat der fehlerhafte Lautsprecher nichts mit einem Eindringen von Wasser in die Smartwatch zu tun: Das Problem tritt laut MacRumors auch auf, „selbst wenn [die User] die Wassersperrfunktion verwenden, um das Wasser nach dem Schwimmen oder einer anderen Wasseraktivität aus dem Lautsprecher […] entfernen.“

Software-Problem könnte mit watchOS-Update behoben werden

Bislang ist noch unklar, welche Ausmaße das Lautsprecher-Problem auf der Apple Watch Series 10 annimmt, und wie viele Nutzer und Nutzerinnen der Apple-Smartwatch von diesem Defekt betroffen sind. Wenn eine ausreichende Menge an Usern zusammenkommt, bietet Apple in einigen Fällen ein Service-Programm mit kostenlosen Reparaturen oder Austauschoptionen an. Ist das Problem Software-seitig gelagert, dürfte Apple das Problem mit einem zukünftigen Update für watchOS 11 beheben.

Ich persönlich konnte das oben beschriebene Problem auf meiner Apple Watch Series 10 (Aluminium, Silber, 42 mm) bislang noch nicht reproduzieren, allerdings nutze ich den integrierten Lautsprecher auch so gut wie nie und bevorzuge meine AirPods Pro für die Wiedergabe von Audio-Inhalten und zum Telefonieren.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Probleme mit dem Lautsprecher der Apple Watch Series 10? Wenn ja, wie äußert sich das Problem? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.