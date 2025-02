Apple-Roboter: Zukunftsvision oder nur ein Experiment?

Der gut vernetzte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat erneut spannende Neuigkeiten zu berichten. Zwar handelt es sich noch um frühe Gerüchte, doch seinen Informationen zufolge wird ein Apple-Roboter frühestens 2028 fertiggestellt – möglicherweise sogar später.

Kuo ergänzt, dass Apple das Projekt nicht geheim hält und sich die Entwicklung derzeit noch in der Proof-of-Concept-Phase befindet. Sollte sich Apple entscheiden, den Roboter tatsächlich auf den Markt zu bringen, rechnet er mit einer Massenproduktion frühestens ab 2028 oder später.

Kuos Aussagen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt, denn Apples Robotik-Team hat bereits einen lampenähnlichen Roboter mit lebensechten Bewegungen entworfen und als Prototyp hergestellt. Ein kurzes Video dazu könnt ihr auf dieser Apple-Webseite ansehen.

Da sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, könnte Apple es jederzeit einstellen – beispielsweise bei unerwarteten Problemen. Kuo verweist in diesem Zusammenhang auf das eingestellte Apple-Car-Projekt und betont, dass sich der iPhone-Hersteller auch bei faltbaren Smartphones weiterhin in der Erforschungsphase befindet.

Zukunft von Apples Robotik-Bemühungen ungewiss

Derzeit handelt es sich lediglich um erste Konzepte und Einschätzungen. Wie ernst es Apple mit dem Thema Robotik meint und was der Konzern letztendlich daraus macht, bleibt abzuwarten.

