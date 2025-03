Someday: Apple kündigt neuen Kurzfilm an

Apple hat sich mal wieder etwas besonders einfallen lassen – am kommenden Dienstag wird auf YouTube ein Kurzfilm erscheinen, der als Werbung für die AirPods der vierten Generation mit aktiver Geräuschunterdrückung dienen soll.

An der Besetzung hat Apple bei diesem Kurzfilm jedenfalls nicht gespart. In der Hauptrolle ist der Schauspieler Pedro Pascal zu sehen, der für seine Rollen als The Mandalorian in der gleichnamigen Disney+-Serie bekannt ist. Außerdem mit dabei ist Joel Miller aus der HBO-Dramaserie The Last of Us.

Es ist davon auszugehen, dass der Kurzfilm komplett mit dem iPhone gefilmt wurde. Einen Trailer hat Apple bereits auf YouTube veröffentlicht, der komplette Film folgt dann am Dienstag.