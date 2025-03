iPhone 17 Air: Apple wollte auf den USB-C-Port verzichten

Dass Apple an einem besonders dünnen iPhone arbeitet, geistert ja schon seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Nun versorgt uns einmal mehr Mark Gurman mit neuen Spekulationen rund um das Gerät, das im Herbst als iPhone 17 Air starten soll. Was gibt es Neues?

Gurman hat sich bereits in Sachen Preis festgelegt. Das Gerät soll 899 US-Dollar kosten und damit den Preispunkt des iPhone 16 Plus einnehmen. Das Air soll den Platz des Plus im iPhone-Portfolio von Apple einnehmen.

Obwohl es nur 5,5 Millimeter dick sein soll, soll das iPhone 17 Air eine genauso gute Akkulaufzeit haben wie die anderen Modelle. „Dünnere Telefone erfordern dünnere Akkus, und das bedeutet oft weniger Stunden Akkulaufzeit“, schreibt Gurman in seinem Newsletter. „Apple wollte hier keine Kompromisse eingehen und schickte seine Ingenieure zurück ans Zeichenbrett, um die Display- und Siliziumkomponenten sowie die Software neu zu gestalten, um das Gerät effizienter zu machen.“

Zur verbesserten Akkuleistung soll nicht nur das neue Apple-Model C1 beitragen, sondern auch die Reduzierung auf nur eine Kameralinse. Das schafft Platz für andere interne Komponenten. Apple soll sogar darüber nachgedacht haben, den USB-C-Anschluss komplett zu streichen, von diesem radikalen Schritt hat man aber wohl abgesehen.

Auf einige andere Details möchte Apple dagegen nicht verzichten. Das iPhone 17 Air soll wie die Pro-Modelle der 16er-Generation mit dem zusätzlichen Button zur Kamerasteuerung ausgestattet sein.