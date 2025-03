Die Highlights der Woche: Die neuen Apple-Produkte sind da

Apple hat in dieser Woche ein echtes Produktfeuerwerk abgebrannt und die zuvor vorgestellten neuen Geräte ausgeliefert. iPad Air, MacBook Air und Mac Studio wurden mit neuen Prozessoren ausgestattet. Statt mit beeindruckend schnellen Prozessoren sind sie jetzt mit noch beeindruckender schnellen Prozessoren ausgestattet. Anschauen werden wir uns von den neuen Geräten das iPad Air mit M3-Prozessor, mehr dazu im Laufe des Monats.

Es ist also wieder viel los – und die nächsten Wochen werden nicht weniger spannend. Ab Ende März sind wir quasi jede Woche auf einer Veranstaltung unterwegs. Zu sehen geben wird es für uns smarte Rasenmähroboter, leistungsstarke Balkonkraftwerke, intelligente Beleuchtung und vieles mehr. Viel mehr dürfen wir leider noch nicht verraten.

Ein neues Produkt ist ja schon bei uns angekommen, das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation. Einige von euch haben schon zugeschlagen und dürften das neue Türschloss zum Nachrüsten in Kürze erhalten. Die erste große Lieferung ist mittlerweile ausverkauft, der österreichische Hersteller kommt mit der Produktion genau wie beim Nuki Smart Lock Ultra nicht hinterher. Nicht unbedingt das größte Problem, oder was sagt ihr?

Neues auf unserem Hueblog

Eine spannende Vermutung habe ich in dieser Woche auf dem Hueblog geäußert: Ich kann mir vorstellen, dass Philips Hue an einer smarten Videotürklingel arbeitet. Damit dürfte aber wohl noch nicht in den kommenden Wochen, sondern eher in Richtung Herbst zu rechnen sein. Darüber hinaus habe ich über das Hue Perifo Schienensystem berichtet und Ratgeber rund um die Steuerung und die Installation geliefert.

