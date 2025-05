Apple Watch Ladedock mit integriertem Kabel für unter 10 Euro

Ich hatte heute bei der Charging Box für den Schreibtisch ja bereits erwähnt, dass mich ausziehbare Kabel sehr gut gefallen. Heute bin ich durch Zufall auf ein weiteres Gadget gestoßen, das auf genau eine solche Technik setzt. Ein Apple Watch Ladedock einer No-Name-Marke, das bei Amazon für 9,78 Euro gelistet und in zwei verschieden Farben erhältlich ist. Das Problem: Der Versand aus China ist mit 7,51 Euro fast genau so teuer. Seht diesen Artikel also eher als kleine Vorwarnung, falls irgendwann größere Stückzahlen in einem deutschen Amazon-Lager eintreffen sollten.

Die Ladestation für die Apple Watch scheint übrigens von Lindong zu stammen, einem uns nicht ganz unbekannten Hersteller aus Shenzhen. Auch die vor einigen Wochen gezeigte und ein kleines bisschen merkwürdige Powerbank für die Apple Watch stammt von Lindong.

Das kompakt gestaltete Apple Watch Ladedock hat mich jedenfalls direkt überzeugt, ich habe es mir trotz der hohen Versandkosten mal zur Ansicht bestellt. Immerhin kann man die Uhr hier nicht nur flach laden und auf Wunsch auch für den Nachtmodus aufstellen, es ist auch noch ein USB-C-Kabel integriert.

70 Zentimeter langes Kabel verschwindet fast komplett in der Ladestation

Das Kabel ist 70 Zentimeter lang und kann einfach ausgezogen werden. Wird es nicht benötigt, verschwindet es (bis auf den Stecker) in der Ladestation. Im Vergleich zu einem einfachen USB-C-Ladekabel für die Apple Watch profitiert man also nicht nur von der Standfunktion, sondern hat dank des einziehbaren Kabels auch etwas mehr Ordnung.

Laut Angaben des Herstellers wird die Uhr auf dem Ladedock mit 5 Watt Schnellgeladen, hier gibt es also auch nichts zu meckern. Ob es doch noch irgendwelche Punkte gibt, die nicht ganz so toll sind – etwa Verarbeitung oder Materialqualität, das werde ich spätestens nach Empfang des Gadgets für euch herausfinden. Für mich jedenfalls interessanter als die seltsame Powerbank…

3-in-1 kabelloser Uhren-Ladeständer, faltbares, magnetisches kabelloses Ladegerät,... Einfach und praktisch: Das Kabel ist mit einem einziehbaren Kabel ausgestattet, das das Ladeerlebnis revolutioniert. Egal, ob Sie geschäftlich oder...

Kompaktes und praktisches Design: Dieser Ladeständer ist so konzipiert, dass er sowohl kompakt als auch sehr praktisch ist. Seine kleinen Abmessungen...