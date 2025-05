Diese Charging Box bringt Ordnung auf euren Schreibtisch

Mittlerweile gibt es etliche Ladelösungen, die mehr Ordnung auf eurem Schreibtisch versprechen. Was mit einem Gerät, etwa dem iPhone, noch ganz gut funktioniert, wird ziemlich schwierig, wenn zwei oder drei Geräte mit im Spiel sind. Spätestens beim iPad oder MacBook liegt dann doch wieder ein Kabel auf dem Schreibtisch herum. Ein aktuelles Kickstarter-Projekt will sich genau diesem Problem annehmen.

Die 200W 4-in-1 Multi-Devices GaN Fast Charging Box von Muitavy klingt zunächst einmal total kompliziert, ist dann aber recht schnell erklärt: Ihr bekommt eine Ladebox, die über drei ausziehbare USB-C-Kabel verfügt. Die Kabel sind jeweils 80 Zentimeter lang und können bis zu 165 Watt Leistung liefern. Die maximale Leistung bei Nutzung mehrerer Anschlüsse beträgt insgesamt 200 Watt.

Auslieferung soll im September erfolgen

Die Charging Box hat noch das eine oder andere Extra auf Lager. So gibt es eine kleine Halterung für einen USB-C auf Lightning-Adapter, so dass auch mal ein älteres iPhone oder iPad im Handumdrehen geladen werden kann. Darüber hinaus gibt es einen klassischen USB-A-Anschluss.

Diesen könnt ihr nicht nur für ein „altes“ Kabel verwenden, sondern auch für einen Apple Watch Puck. Dieser wird im Rahmen der Kickstarter-Kampagne auch vom Hersteller angeboten und kann für rund 17 Euro mit dazu gebucht werden. Der Apple Watch Adapter verfügt auch über einen Slot für MicroSD-Karten, die dann wohl auch vom angeschlossenen Computer gelesen werden können. Ob auch eine Datenübertragung zwischen den drei USB-C-Kabeln möglich ist, steht leider nirgends.

Ich persönlich bin ein großer Fan von ausziehbaren Kabeln, denn sie sorgen tatsächlich für mehr Ordnung. Falls ihr das genau so seht, könnt ihr noch gut drei Wochen an der Kickstarter-Kampagne teilnehmen. Erfolgreich finanziert ist das Projekt schon, aktuell kostet eine Charging Box rund 78 Euro plus 13 Euro Versand. Die Auslieferung soll laut Angaben des Herstellers im September 2025 starten.

