Limbo: Ein Klassiker aus dem App Store jetzt kostenlos laden

Seit einigen Monaten gibt es jede Woche ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Um das Angebot wahrzunehmen, müsst ihr lediglich den alternativen App Store auf eurem iPhone oder iPad installieren. Alle Infos dazu gibt es auf dieser Webseite – den Gratis-Download findet ihr dann immer direkt auf der Startseite. In dieser Woche erwartet euch mit Limbo ein echter Klassiker, den ihr definitiv nicht verpassen dürft, vor allem wenn ihr das Spiel bisher noch nicht kennt.

Klassiker ist in diesem Fall wohl keine Übertreibung, denn immerhin ist Limbo bereits im Jahr 2012 im App Store veröffentlicht worden. Im digitalen Kaufhaus von Apple kostet das Spiel derzeit übrigens 3,99 Euro. Im Epic Games Store spart ihr euch diese Kosten und könnt das gruselige Indie-Abenteuer einfach gratis laden.

Das erwartet euch in Limbo

In Limbo taucht man in eine ganz eigene Welt ein. Die Atmosphäre des Titels ist beeindruckend, an jeder Stelle des Spiels muss man damit rechnen, aus dem Hinterhalt überrascht zu werden. Dabei ist das eigentliche Spielprinzip ganz einfach: Man läuft mit einem kleinen Kind durch die Gegend und muss lediglich zum Ende des Levels gelangen. Aber wie gesagt, das ist alles andere als einfach.

Die grafische Inszenierung ist ein absolutes Highlight. 3D-Grafik und knallbunte Lichteffekte sucht man vergeblich, stattdessen gibt es eine eintönige und schwarz-weiße Welt. Der Teufel steckt buchstäblich im Detail: Limbo ist trotzdem sehr detailverliebt und aufwändig gestaltet. Oft sollte man lieber zwei Mal hinschauen, bevor man irgendwo lang läuft.

Limbo bietet eine unglaublich mysteriöse Atmosphäre, die euch definitiv an euer iPhone oder iPad fesseln wird. Dazu kommen knifflige Rätsel, die ihr am besten abends im Dunkeln und mit Kopfhörern erlebt. Dieses Spiel ist im App Store nicht umsonst mit 4,6 Sternen bewertet, zum Nulltarif solltet ihr euch Limbo definitiv nicht entgehen lassen.