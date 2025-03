Wochenend-Gewinnspiel: Voltme Vito Go versorgt all eure Geräte

Falls ihr auf eurem Schreibtisch oder eurem Sideboard ein Ladegerät benötigt, an dem nicht nur USB-Geräte geladen werden können, sondern auch eine zusätzliche Steckdose zur Verfügung steht, dann haben wir in unserem aktuellen Wochenend-Gewinnspiel das passende Gadget für euch. Macht jetzt mit und versorgt eure Geräte demnächst noch einfacher mit Strom.

Die große Version des Voltme Vito Go, das ihr in diesem Gewinnspiel abstauben könnt, bietet eine herkömmliche Steckdose, die bis zu 3.250 Watt unterstützt. Damit könnt ihr nicht nur Smartphones oder Laptops, sondern auch größere Geräte wie Wasserkocher anschließen. So habt ihr alle Möglichkeiten, denn natürlich gibt es auch diverse UBS-Anschlüsse.

Für Geräte wie iPhone, iPad oder MacBook gibt es drei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse. Die maximale Leistung beträgt 75 Watt, wobei ein einzelnes Gerät mit bis zu 70 Watt geladen werden kann. Werden mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet, verteilt sich die Leistung – das kennen wir so von den meisten Ladegeräten.

Im Lieferumfang sind zudem eine kleine Reisetasche als auch ein 120 Zentimeter langes USB-C-Kabel mit dabei. Das Voltme Vito Go Ladegerät selbst verfügt über ein 1,8 Meter langes, fest verbautes Stromkabel. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die nächste Steckdose ein kleines bisschen weiter entfernt ist.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr dieses coole Gadget gewinnen möchtet, dann solltet ihr jetzt eure Chance nutzen. Schreibt uns bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de und beantwortet im Betreff dieser Mail die folgende Frage:

Wie viele USB-Geräte können mit dem Voltme Vito Go gleichzeitig aufgeladen werden?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am kommenden Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben.

VOLTME 75W USB C Ladegerät, VITO Go EzTravel Power Strip 75W USB C Netzteil GaN... 6-in-1 Steckdosenleiste mit USB-Anschlüssen: Vielseitige Steckdosenleiste mit 1 Wechselstromsteckdose, 2 USB- und 3 USB-C-Anschlüssen für mehrere...

Multifunktionale Leistungserweiterung: Sie verfügt über drei Typ-C-Buchsen (maximal 70 W), zwei Standard-USB-Buchsen (maximal 60 W), unterstützt...