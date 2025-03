RCS Messaging: Apple plant Verschlüsselung mit kommendem Software-Updates

Im vergangenen Jahr hat Apple mit dem Release von iOS 18.1 RCS-Messaging eingeführt. Die Option ersetzt SMS durch RCS-Messaging für an Android-User gesendete Nachrichten und bietet weitaus mehr Möglichkeiten als Standard-SMS. So sind unter anderem eine hochauflösende Medienfreigabe, Lesebestätigungen und Tippanzeigen in RCS integriert. Nach wie vor fehlt es bei der Kommunikation per RCS-Messaging jedoch noch an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE), die man von Apples iMessage beim plattforminternen Versand bereits kennt.

Die GSM Association, die für den Rich Communication Service, kurz RCS, verantwortlich zeichnet, gab im September des vergangenen Jahres bekannt, dass sie an einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten arbeite, die zwischen iPhones und Android-Smartphones gesendet werden.

Eine E2E-Verschlüsselung für plattformübergreifende RCS-Nachrichten verhindert, dass Dritte, wie zum Beispiel Messaging-Dienste oder Mobilfunkanbieter, den Inhalt von Texten lesen könnten. Auch eine staatliche Überwachung vom RCS-Nachrichtenverkehr könnte so verhindert werden. Wann die Öffentlichkeit mit dem neuen Standard der GSMA rechnen kann, ist allerdings bisher nicht bekannt.

GSMA gibt Verfügbarkeit von E2EE in RCS-Messaging bekannt

Nun gibt es aber neue Hinweise, die von Apple stammen. Der Konzern aus Cupertino hat angekündigt, in zukünftigen Software-Updates eine neue Spezifikation für RCS zu unterstützen, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für über das Protokoll gesendete Nachrichten beinhaltet. Die GSM Association hatte heute die Verfügbarkeit der neuen E2EE-Spezifikation für RCS bestätigt. Es ist noch nicht klar, wann die Implementierung erfolgen soll, aber zumindest will Apple E2EE im RCS-Messaging in Zukunft umsetzen. Ein Sprecher von Apple erklärte dazu (via MacRumors):

“Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eine leistungsstarke Datenschutz- und Sicherheitstechnologie, die iMessage von Anfang an unterstützt hat, und jetzt freuen wir uns, dass wir dazu beigetragen haben, eine branchenübergreifende Anstrengung anzuführen, um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in das von der GSMA veröffentlichte RCS Universal Profile zu bringen. Wir werden die Unterstützung für Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten in iOS, iPadOS, macOS und watchOS in zukünftigen Software-Updates hinzufügen.“

Google Messages unterstützt bereits standardmäßig E2EE für RCS-Nachrichten, doch gilt dies nur für Gespräche zwischen Google Messages-Usern. Nachrichten, die mit iPhones oder Nutzern bzw. Nutzerinnen anderer RCS-Clients auf Android ausgetauscht werden, sind nicht verschlüsselt.