Swift Assist: Auf der WWDC 2024 vorgestellt – aber wo bleibt der KI-Coding-Assistent?

Während der WWDC 2024-Entwicklerkonferenz von Apple hat das Unternehmen aus Cupertino auch einige Entwicklungs-Tools angekündigt. Zu diesen gehörte auch Swift Assist, ein KI-gestützter Coding-Assistent, der in Xcode 16 integriert werden und Entwicklern bzw. Entwicklerinnen dabei helfen soll, Code aus Aufforderungen in natürlicher Sprache zu generieren.

Während der Entwicklerkonferenz im vergangenen Jahr sprach Apple davon, dass Swift Assist „später in diesem Jahr“ erscheinen würde. Mittlerweile ist es März 2025, und von Swift Assist ist noch rein gar nichts zu sehen. Anders als Apple Intelligence gab es für Swift Assist nie eine Betaversion, und bislang hat Apple sich nicht dazu geäußert, ob das Projekt verschoben oder sogar aufgegeben wurde. In der aktuellen Betaversion von Xcode 16.3 beta 2 wird Swift Assist nicht einmal in den Release Notes erwähnt, wie Michael Tsai berichtet.

Apple hatte Swift Assist in der eigenen Platforms State of the Union wie folgt beschrieben:

„Die Entwicklung einer App ist mehr als nur das Eintippen von Code. Es geht darum, ganze Ideen in Code zu verwandeln. Und das geht am einfachsten mit natürlicher Sprache. Also haben wir ein größeres und leistungsfähigeres Modell entwickelt, das in der Cloud läuft. Und wir haben ein einzigartiges Erlebnis in Xcode geschaffen, das nur Apple bieten kann. Wir stellen Swift Assist vor, einen Begleiter für alle Ihre Codierungsaufgaben. Ganz gleich, ob Sie genau wissen, was Sie wollen, oder ob Sie Hilfe beim Schreiben des besten Swift Codes benötigen, Swift Assist kann Ihre Fragen zur Programmierung beantworten und Sie bei Aufgaben wie dem Experimentieren mit neuen APIs unterstützen.

Swift Assist kennt die neuesten SDKs und Funktionen der Swift-Sprache von Apple, so dass Sie immer aktuellen und modernen Code erhalten, der sich perfekt in Ihr Projekt einfügt. So sind Aufgaben wie das Erforschen neuer Frameworks und das Experimentieren mit neuen Ideen nur noch eine Anfrage entfernt. Wie alle Apple Entwicklerdienste ist auch Swift Assist auf Ihre Privatsphäre und Sicherheit ausgerichtet. Ihr Code wird niemals auf dem Server gespeichert. Er wird nur für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet, und – was besonders wichtig ist – Apple nutzt ihn nicht zum Trainieren von Modellen für maschinelles Lernen. Swift Assist und die neuen prädiktiven Vervollständigungen werden die Art und Weise, wie Sie in Xcode arbeiten, auf Touren bringen. Dies ist der Beginn einer Reise, auf der wir unseren Werkzeugen außergewöhnliche Intelligenz hinzufügen. Was für eine aufregende Zeit, um für Apple-Plattformen zu entwickeln.“