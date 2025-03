Video-Anleitung von Apple: So kann man den iOS 18-Homescreen mit Widgets und Farben anpassen

Ab iOS 18 und iPadOS 18 lässt sich das Layout des Homescreens anpassen, um Apps und Widgets genau dort zu platzieren, wo man sie haben möchte. Es lassen sich unterstützte Apps und Widgets auch mit einem dunklen Look versehen, ihr Aussehen dynamisch ändern oder einen Farbton auf unterstützte Apps anwenden, der zum verwendeten Hintergrundbild passt.

Apps und Widgets auf dem iPhone-Homescreen anpassen

Man kann die App-Symbole und Widgets auf dem Home-Bildschirm anpassen, indem man ihre Farbe ändert, einen Farbton hinzufügt, sie vergrößert oder verkleinert und den App-Namen entfernt. Dabei geht man wie folgt vor:

Lege einen Finger auf den Hintergrund des Homescreens, bis die Symbole zu wackeln beginnen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf „Bearbeiten“ und wähle „Anpassen“ aus. Führe beliebige der folgenden Schritte aus:

– Symbole vergrößern: Tippe auf „Groß“. (In der großen Ansicht werden die Namen der Apps nicht mehr angezeigt.)

– Wähle ein dunkles oder helles Erscheinungsbild für Symbole und Widgets aus: Tippe auf „Dunkel“ oder „Hell“. Tippe auf „Automatisch“, wenn Symbole und Widgets nachts dunkel und tagsüber hell angezeigt werden sollen.

– Symbole und Widgets einfärben: Tippe auf „Eingefärbt“. Verwende die Schieberegler, um die Farbe und Sättigung auszuwählen. Du kannst außerdem die Pipette verwenden, um eine Farbe aus deinem Hintergrund für die Symbole auszuwählen.

Für Apps und Widgets auf dem iPad gelten die gleichen Schritte wie oben für das iPhone beschrieben.

Verschieben von Anwendungen und Widgets auf dem Homescreen

Man kann außerdem Apps und Widgets überall auf dem Homescreen verschieben, um das ideale Layout zu erstellen: Rahme ein Hintergrundbild ein, richte Anwendungen und Widgets an der Seite oder am Boden aus oder ziehe sie auf andere Homescreen-Seiten. Wenn man mehrere von diesen angelegt hat, kann jede Seite ein eigenes Layout haben. Es lassen sich auch Seiten des Homescreens vorübergehend ausblenden, den Ort ändern, an dem neue Apps heruntergeladen werden, und vieles mehr. So geht man dabei vor:

Lege einen Finger auf den Hintergrund des Homescreens, bis die Elemente zu wackeln beginnen. Ziehe die App oder das Widget an eine der folgenden Stellen:

– An eine andere Stelle auf derselben Seite, z. B. an den oberen, unteren oder seitlichen Rand des Bildschirms

– Eine andere Seite des Startbildschirms: Ziehe die App oder das Widget an den rechten Rand des Bildschirms. Man muss möglicherweise einen Moment warten, bis die neue Seite angezeigt wird. Die Punkte über dem Dock zeigen an, wie viele Seiten man hat und welche Seite man gerade anzeigt. Wenn man Apps auf dem Homescreen verschiebt, zeigt ein Pfeil an, dass eine App auf die nächste Seite gezogen wird. Wenn man fertig ist, drückt man die Home-Taste (bei einem iPhone mit Home-Taste) oder tippt auf den Hintergrund des Homescreens (bei anderen iPhone-Modellen).

Das iPhone-Hintergrundbild ändern

Man kann ein vorgeschlagenes Hintergrundbild oder ein eigenes Fotos für den Sperrbildschirm- und Homescreen auswählen. Es lassen sich auch Widgets hinzufügen oder Steuerelemente für den Sperrbildschirm anpassen. So gehts:

Tippe in der Einstellungen-App auf „Hintergrundbild“. Tippe auf „Neues Hintergrundbild auswählen“. Tippe auf „Fotos“, „Personen“, „Zufällige Fotos“ oder „Live Photo“, um ein Foto auszuwählen. Du kannst auch ein Hintergrundbild aus einer Kategorie wie „Wetter & Astronomie“, „Emojis“ oder „Farbe“ auswählen. Wenn du möchtest, kannst du das Hintergrundbild weiter anpassen. Dazu tippt man auf „hinzufügen“. Tippe auf „Als Hintergrundbildpaar festlegen“. Die Auswahl wird dann sowohl im Homescreen als auch im Sperrbildschirm angezeigt. Tippe auf Home-Bildschirm anpassen, um ein separates, bearbeitbares Hintergrundbild für den Home-Bildschirm zu erstellen.

In einem Support-Dokument von Apple finden sich auch noch weitere Möglichkeiten, um das Wallpaper auszutauschen, beispielsweise für den Sperrbildschirm, sowie verschiedene Stile, Widgets, Steuerelemente und Filter anzuwenden. Das abschließende YouTube-Tutorial von Apple gibt weitere Eindrücke zum Anpassen des Homescreens und Sperrbildschirms.