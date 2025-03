M4 MacBook Air 2025: Das sagen die ersten Tester

Ab morgen ist Apples neues MacBook Air mit M4-Chip offiziell erhältlich. Vorab haben ausgewählte Medien schon ein Testgerät erhalten, um die ersten Meinungen publik machen zu können. Wir fassen die Stimmen, Testberichte und Videos zum neuen M4 MacBook Air zusammen.

Matthias Kremp für Spiegel.de: Wichtiger für eine Kaufentscheidung dürfte aber womöglich das eigentliche Killerfeature des neuen MacBook Air sein: Es ist billiger geworden. […] Es fällt nicht schwer, zu erklären, weshalb das MacBook Air Apples beliebtestes Notebook ist: Es ist schlank, leicht und der am wenigsten teure Mobilrechner im Angebot. Wer statt eines Windows-PC einen Mac will, fängt meist mit einem Air an.

Micheal Spehr für die FAZ: Zur abermals erhöhten Geschwindigkeit des M4-Prozessors muss man nicht viele Worte verlieren. Darf man getrost davon ausgehen, dass sich dieses Notebook in erster Linie an Studenten richtet und in zweiter an jene, die nicht viel Geld für den Einstieg in die Notebookwelt von Cupertino ausgeben wollen, gilt der Hinweis: Ein Neukauf wegen des Prozessors ist nicht angesagt.

Benjamin Lucas für nextpit.de: Dass man allerdings am nur 500 Nits hellen LC-Display mit 60 Hz aus 2022 festhält, sorgt eher für Unverständnis. Während das schon im letzten Jahr so war, kommt in diesem Jahr ein Unterschied zum Pro-Modell dazu: Apple bietet das MacBook Air nicht mit Nanotextur-Option an. […] Die Leistung liegt etwas über dem iMac mit M4 und unter der Leistung des MacBook Pro mit M4. […] Den positiven Gesamteindruck konnte ich aber auch im Alltag bestätigen. Selbst anspruchsvolle Spiele wie Resident Evil: Village schafft das SoC zufriedenstellend mit hohen Grafikeinstellungen in Full-HD. Für 4K-Gaming war der Mac Mini mit M4 Pro (zum Test) allerdings besser geeignet.

Antonio G. Di Benedetto für The Verge: Das neuen M4 MacBook Air bietet keine bahnbrechenden oder aufregenden Neuerungen, aber manchmal ist es gut, langweilig und konsistent zu sein. Es ist nichts falsch an einem iterativen Update.

