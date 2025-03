Mac Studio: So schlägt sich Apples neue Desktop-Waffe

„Ist das nicht alles ein bisschen viel?“ – das dürften sich wohl die allermeiste Leserinnen und Leser denken, wenn es um den neuen Mac Studio geht. Den leistungsstarken Desktop-Rechner verkauft Apple ab sofort auch mit M3 Ultra und M4 Max. Es sind Konfigurationen im Preis von bis zu 17.624 Euro möglich. Was soll man mit so viel Power nur anfangen?

Erste Eindrücke aus der Praxis gibt es ab sofort von verschiedenen Medien, die den neuen Mac Studio bereits vor dem eigentlichen Start am kommenden Freitag ausprobieren konnten. Wir haben einige Statements und Videos für euch gesammelt, so dass ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen könnt.

Mac Studio Reviews zum Nachlesen

Wired: „Es ist der schnellste Computer, den ich je getestet habe. Unglaubliche Erweiterungsmöglichkeiten für ein so kleines Gerät. Sehr tragbar, leicht überall zu verstauen. Wahrscheinlich nur für eine verschwindend kleine Benutzergruppe relevant. Sehr teuer, insbesondere die M3 Ultra-Version. Keine Möglichkeit zur Aufrüstung der internen Komponenten. (zum Testbericht)

The Verge: „Der M3 Ultra-Chip ist für viele ein Overkill. Wenn Sie diese Leistung benötigen, wissen Sie bereits genau, wie Sie sie am besten nutzen können. Er ist für Visual-Effects-Künstler und Animatoren gedacht. Er ist für Profis, die anspruchsvolle Audio- und Videoproduktionen durchführen. Verarbeiten Sie regelmäßig große medizinische Datensätze? Vielleicht können Sie all diese Kerne und den Speicher voll ausschöpfen. Und da die KI-Entwicklung weiterhin floriert, könnten die ausgestatteten Konfigurationen mit 256 GB oder 512 GB Speicher für alle interessant sein, die anspruchsvolle LLM-Modelle lokal auf ihrem Rechner ausführen möchten.“ (zum Testbericht)

ArsTechnica: „Aber es macht klarer, für wen die Ultra-Version des Computers gedacht ist. Brauchen Sie aus irgendeinem Grund die beste GPU, die Sie bekommen können, und mehr als 128 GB RAM? Möchten Sie außerdem mehrere ProRes-Video-Encoder? Das sind die Dinge, die Sie mit dem M3 Ultra bekommen. Für fast alle anderen Power-User, egal ob Sie ein paar Spiele spielen, Apps entwickeln oder eine Reihe von virtuellen Maschinen oder Docker-Containern ausführen möchten, ist entweder der M4 Max Mac Studio oder, wenn Sie eine gute CPU benötigen, aber nicht unbedingt Spiele spielen möchten, der M4 Pro Mac mini besser geeignet.“ (zum Testbericht)

Und genau hier komme ich wieder ins Spiel – genau diesen Mac mini mit M4 Pro Chip habe ich seit einigen Monaten im Einsatz und ich kann mir für meine Office-Anwendungen, ein bisschen Videoschnitt und ab und zu ein Spiel derzeit nichts besseres vorstellen. Den Mac mini in seiner „besseren“ Ausstattung bekommt ihr für derzeit 1.429 Euro, während der Mac Studio bei 2.499 Euro startet.

