Fritz!Box 5690 Pro so günstig wie noch nie: Mit Wi-Fi 7 für DSL und Glasfaser

In meinem Haus habe ich derzeit eine Fritz!Box und einen Fritz!Repeater im Einsatz und bin sehr zufrieden. Die Reichweite ist super und mein WLAN funktioniert zuverlässig ohne Verbindungsabbrüche. Insofern ihr AVM zugewandt seid und euer Wi-Fi optimieren wollt, bekommt ihr die moderne Fritz!Box 5690 Pro aktuell für nur 319 Euro – ehemals hat der Router 449 Euro gekostet. Das Angebot gibt es bei notebooksbilliger.de.

Die Besonderheit: Die Fritz!Box 5690 Pro vereint Glasfaser und DSL in einem Gerät. Die neue FRITZ!Box 5690 Pro bietet eine zukunftssichere und flexible Lösung für schnellen Internetzugang, insbesondere in Regionen, in denen der Glasfaserausbau noch bevorsteht. Sie punktet mit einem leistungsstarken Triband-Mesh-System, das das 6-GHz-Frequenzband integriert, und unterstützt sowohl den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 als auch Wi-Fi 7. Diese Standards verbessern Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz und gewährleisten eine leistungsstarke drahtlose Kommunikation für anspruchsvolle Echtzeitanwendungen wie Cloud Computing, Virtual Reality und Gaming.

Neben ihrem modernen Design und einer aufrechten Bauweise bietet die FRITZ!Box 5690 Pro auch im Smart-Home-Bereich Extras. Sie unterstützt DECT ULE, den Funkstandard Zigbee und ist auch Matter zertifiziert.

Kurzübersicht der AVM Fritz!Box 5690 Pro

Maximale Geschwindigkeit und Flexibilität für Glasfaser und DSL

High-End-WLAN bis 11.530 + 5.760 + 1.200 MBit/s

Triband-Mesh – 4 x 4 WLAN mit dem neuen 6-GHz-Band

Netzwerk mit 1 x 2,5-Gigabit-LAN und 4 x Gigabit-LAN, 1 x USB

Intelligentes Smart Home für DECT- und Zigbee-Geräte

Telefonanlage mit DECT-Basis für Schnurlostelefonie

