Baseus EnerGeek Powerbank: Modernes Design, viel Leistung, große Kapazität

Der Zubehör-Hersteller Baseus hat mit der EnerGeek Powerbank ein neues Produkt im Sortiment. Zum Start könnt ihr euch die Neuerscheinung mit 45 Prozent Rabatt sichern und bezahlt nur 53,99 Euro statt 89,99 Euro, wenn ihr alle verfügbaren Coupons auf der Produktseite aktiviert.

Mit 145 Watt Leistung kann die Baseus EnerGeek auch ein angeschlossenes MacBook schnell aufladen, allerdings gibt es via USB-C maximal 100 Watt. Darüber hinaus verteilt die Powerbank die Leistung auf die Anschlüsse intelligent, was praktisch ist, wenn man mehrere Geräte gleichzeitig lädt. Insgesamt stehen zwei USB-C- sowie zwei USB-A-Anschlüsse bereit.

Display liefert Informationen zum Ladestatus

Der Akku sieht modern aus und abermals setzt man auf das bekannte Säulendesign. Das Display auf der Front zeigt die restliche Kapazität der Powerbank an, zudem kann man auch sehen, wie viel Watt gerade an angeschlossene Geräte abgegeben wird. Gut finde ich auch, dass die verbleibende Lade- beziehungsweise Restzeit genau angegeben wird, da man so besser einschätzen kann, wie lange die Powerbank noch durchhält. Umgekehrt kann man auch ablesen, wie lange die Powerbank noch benötigt, bis sie wieder voll geladen ist. Mit 65 Watt Input ist der tragbare Akku innerhalb von rund 2 Stunden wieder voll und für den nächsten Einsatz bereit.

Die genaue Kapazität liegt bei 20.800 mAh, womit sich ein iPhone 16 Pro circa 3,4 Mal, ein 14-Zoll MacBook Air 1 Mal oder ein 11-Zoll iPad Pro 1,5 Mal aufladen lässt. Die Abmessungen betragen 15,5 x 4,5 x 5,3 Zentimeter, sodass sich die Baseus EnerGeek Powerbank im Rucksack transportieren lässt.

Denkt an die aktuellen Gutscheine und nutzt den günstigen Startpreis. Ich kann leider nicht sagen, wie lange die Coupons noch gültig sind. Sowohl Zuhause als auch unterwegs bietet sich die Powerbank an, denn sie hat eine große Kapazität, ein modernes Design und viel Leistung.

