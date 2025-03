Apple kündigt sechs neue Spiele für Apple Arcade an

Apple kündigt insgesamt sechs neue Spiele für den hauseigenen Spiele-Dienst Apple Arcade an. Mit dabei sind drei exklusive Titel, sowie drei Spiele aus der Kategorie „Legendäre Spiele“. Also Games, die es schon seit geraumer Zeit gibt, fortan aber als Plus-Version ohne Werbung und In-App-Käufe bei Apple Arcade verfügbar gemacht werden.

Katamari Damacy Rolling LIVE von Bandai Namco

In diesem skurrilen Actionspiel vergrößern die Spieler ihre Katamari, indem sie über die Erde verstreute Objekte aufsammeln und aufrollen. Mit seinem einzigartigen Gameplay, dem charakteristischen Humor und einem fesselnden Soundtrack, der verschiedene Genres vereint, lädt das Spiel dazu ein, den „Live-Stream“ des Königs mit Energie zu versorgen. Je weiter sie voranschreiten, desto mehr Kommentare hinterlassen die virtuellen Fans im Spiel. Außerdem wächst das Publikum mit der Spielzeit stetig an. Durch das Meistern der Herausforderungen des Königs und das Erhöhen der Abonnentenzahl können Spieler dynamische neue Stages freischalten.

Space Invaders Infinity Gene Evolve von TAITO CORPORATION

Die kultige und langlebige Spielereihe kehrt exklusiv auf Apple Arcade zurück. Space Invaders Infinity Gene Evolve kombiniert packende Action mit intuitivem Gameplay, bei dem Spieler nahtlos zwischen dem klassischen und dem Shoot-’em-up-Modus wechseln und sich an gegnerische Angriffsmuster anpassen können. Im Laufe des Spiels entwickelt sich die Retro-Ästhetik zu einem hochmodernen 3D-Shooter, in dem immer mächtigere Schiffe freigeschaltet werden – darunter Gastkämpfer aus klassischen TAITO-Shootern wie Darius, Night Striker und RayStorm.

puffies. von Lykke Studios

Dieses entspannende Puzzlespiel ist eine moderne Neuinterpretation klassischer Puzzle-Spiele mit dem nostalgischen Charme von Puffy-Stickern. Spieler lösen handgefertigte Puzzles, schalten thematische Stickerpakete frei und bauen ihre eigene Puffy-Sammlung auf. Zudem können sie an Bestenlisten teilnehmen und sich täglichen Herausforderungen stellen, um ihre Punktzahl zu erhöhen und in den Rängen aufzusteigen.

RollerCoaster Tycoon Classic+ von Atari

Dieses neue Spiel vereint die besten Elemente aus zwei der erfolgreichsten Titel der Serie – RollerCoaster Tycoon und RollerCoaster Tycoon 2 – und lädt Spieler dazu ein, atemberaubende Freizeitparks mit den ausgefallensten Attraktionen zu errichten und zu managen. RollerCoaster Tycoon Classic+ wurde für iPhone und iPad optimiert und bewahrt dabei die Spieltiefe und den einzigartigen Grafikstil von Chris Sawyers PC-Bestseller. Zusätzlich sind drei Erweiterungspakete enthalten – Wacky Worlds, Time Twister und Toolkit. Das Spiel ist auf iPhone, iPad und Mac spielbar.

Das Spiel des Lebens 2+ von Marmalade Game Studio

Die offizielle Fortsetzung des weltberühmten Brettspiels erscheint auf Apple Arcade und bietet noch mehr Auswahlmöglichkeiten, Abenteuer und exklusive Inhalte. Mit unzähligen Lebenswegen können Spieler ihren eigenen Weg wählen – ob sie die große Liebe finden, ihre Traumkarriere verfolgen, Kinder bekommen oder ein Haustier adoptieren. Exklusiv auf Apple Arcade können sie zudem das futuristische P.E.G.-Outfit tragen und 10 einzigartige Berufe erkunden, vom Delfintrainer bis zum Quantenmechaniker. Drehe das ikonischen Rad, navigiere durch die Kreuzungen des Lebens und jage dem Sieg durch Glück, Wissen oder Reichtum hinterher.

Sesame Street Mecha Builders+ von StoryToys

In Sesame Street Mecha Builders+ begleiten junge Lernende Mecha Elmo, Krümelmonster und Abby Cadabby auf einem spannenden MINT-Abenteuer, bei dem Wissen und Kreativität verschmelzen. Entwickelt von StoryToys in Zusammenarbeit mit Sesame Workshop, verbindet das Spiel Wissenschaft, Technik, Mathematik und kreatives Denken durch fesselnde Minispiele und interaktive Aktivitäten. Spieler können Rätsel lösen, physikalische Konzepte erkunden, erste Schritte im Programmieren machen, Farben mischen, Musik kreieren und sich auf aufregende Missionen begeben – ganz in ihrem eigenen Tempo.