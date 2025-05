Beatbot Aquasense 2 Ultra: Premium-Poolroboter im Kurz-Test

Der Sommer steht vor der Tür und in weiten Teilen Deutschlands sieht das Wochenende super sonnig aus – es werden Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet. Für Abkühlung sorgt ein eigener Pool, allerdings macht das Planschen nur dann Spaß, wenn der Pool sauber und gereinigt ist. Damit man diese Aufgabe nicht händisch übernehmen muss, ist ein Poolroboter die richtige Wahl. Ich habe mir in einem Kurz-Test den neuen Beatbot Aquasense 2 Ultra angesehen – das neue Spitzenmodell aus dem Hause Beatbot.

Modelle und Unterschiede

Der Beatbot Aquasense 2, also das Standardmodell, ist ein 3-in-1-Roboter, der den Boden, die Wände und die Wasserlinie reinigt. Der Beatbot Aquasense 2 Pro ist ein 5-in-1-Poolroboter, der zusätzlich auch die Wasseroberfläche reinigt und gleichzeitig Trübstoffe aus dem Wasser filtern kann. Das absolute Top-Modell ist der Beatbot Aquasense 2 Ultra, der zusätzlich eine KI-Kamera mit an Bord hat, um eine echte Karte des Pools erstellen zu können. Zudem erkennt die Kamera auch Blätter auf dem Boden und kann diese gezielt anfahren und einsammeln.

So funktioniert die Poolreinigung

Der Poolroboter wird einfach zu Wasser gelassen und benötigt dann ein paar Minuten, bis sich die Luftkammern mit Wasser gefüllt haben, damit der Roboter zu Boden sinkt. Nach ein paar Drehungen beginnt er mit der Reinigung und fährt den Beckenboden in einem intelligenten S-Muster ab. Da insgesamt vier Bürsten zum Einsatz kommen, reinigt der Beatbot Aquasense 2 besonders gründlich. Darüber hinaus gibt es seitliche Führungsräder und zwei seitliche Bürsten, die den Schmutz bei der Oberflächenreinigung in Richtung des Filters befördern. In meinem Kurz-Test haben die Roboter gute Arbeit geleistet und den Pool ordentlich und ohne Probleme gereinigt.

Steuerung per App und Tasten

Der Beatbot Aquasense 2 Ultra kann per App verbunden werden und bietet dort übersichtliche Einstellungen sowie eine Kartendarstellung des eigenen Pools – dabei helfen die insgesamt 27 Sensoren. Allerdings muss man die App nicht zwingend nutzen, da der Roboter auch über Tasten verfügt, mit denen sich der gewünschte Modus einfach aktivieren lässt. Du kannst selbst bestimmen, ob der Roboter nur den Boden, Boden und Wände oder Boden, Wände, Wasserlinie und Oberfläche reinigen soll. Eine Taste kannst du sogar frei belegen und so deine Wunsch-Reinigung samt Reihenfolge speichern.

Die App bietet dir jedoch eine sehr bequeme Steuerung: Unter anderem kannst du verschiedene Modi einstellen oder eine beliebige Reihenfolge bestimmen. Im Custom Mode kann man zudem festlegen, ob und wie oft der Boden, die Wände oder die Oberfläche gereinigt werden sollen. In der App gibt es auch einen Multi-Zonen-Modus, wenn der Pool mehrere Etagen aufweist. Du kannst den Beatbot Aquasense 2 Ultra auch per App fernsteuern, allerdings nur bei der schwimmenden Oberflächenreinigung.

Die Reinigung

Schon bei der ersten Bahn sieht man einen deutlichen Unterschied – vor allem dann, wenn der Pool wirklich schmutzig ist. Da ein doppelter Filter mit einem Volumen von 3,7 Litern zum Einsatz kommt, werden auch kleinere Partikel mit einer Größe von 150 Mikron gefiltert, zum Beispiel feiner Sand. Den Filter kannst du einfach entnehmen, entleeren und mit einem Gartenschlauch ausspülen.

Der Beatbot Aquasense 2 Ultra ist mit HybridSense KI Vision ausgestattet, kann den Boden scannen und gezielt nach Schmutz suchen. Zum Start können Blätter und Nüsse erkannt werden, weitere Objekte sollen folgen. So kannst du dem Poolroboter sagen, dass er binnen weniger Minuten nur den groben Schmutz vom Boden holen soll.

Etagenreinigung ist möglich

Wenn der Pool mehrere Etagen hat, ist das für den Beatbot Aquasense 2 Ultra kein Problem. Die vielen Sensoren erkennen Plattformen und können diese ebenfalls in einem S-Muster reinigen. Runde Pools sind natürlich ebenfalls kein Hindernis.

Das Wasser wird mit Krabbenschalen gefiltert

Um Trübstoffe aus dem Wasser zu holen, musst du keine Chemie einsetzen. Der Beatbot-Roboter verwendet ein natürliches und recyceltes Reinigungsmittel aus Krabbenschalen, das feinste Partikel bindet, sodass sie zu Boden sinken und dort eingesammelt werden können. Dafür gibt es einen speziellen Tank, der rund vier Monate hält, wenn du einmal im Monat die Reinigung aktivierst. Insgesamt kannst du mit einer Kartusche 375.755 Liter Wasser reinigen. Danach muss das Mittel nachgekauft werden – ein Doppelpack kostet 50 Euro.

Da der Poolroboter bei der Arbeit ständig der Sonne ausgesetzt ist, verfügt er über einen zuverlässigen UV- und Hitzeschutz. Gleichzeitig ist die Oberfläche kratzfest und die Beschichtung umweltfreundlich.

Mit vollem Akku kann der Roboter rund 360 Quadratmeter reinigen – dafür hat er fünf Stunden Zeit. Wenn du nur die Oberfläche reinigen lässt, sind sogar zehn Stunden möglich. Sobald der Beatbot Aquasense 2 seine Arbeit beendet hat, taucht er auf und schwimmt zum Rand. Da sich die Kammern wieder mit Luft füllen, ist er nicht mehr so schwer und kann auch bei leerem Akku einfach von der Wasseroberfläche entnommen werden.

Die Ladestation

Nachdem der Roboter seine Arbeit abgeschlossen hat, kannst du ihn am Rand herausnehmen und in die Ladestation stellen. Die Aufladung erfolgt kontaktlos, wobei die Station über ein Stromkabel mit einer Steckdose verbunden sein muss.

Fazit

Beatbot hebt die Poolreinigung auf ein neues Level, da viele klassische Schwachstellen clever gelöst wurden. Die Handhabung ist super einfach, die Reinigungsergebnisse überzeugen. Der Beatbot Aquasense 2 Ultra ist das Spitzenmodell und kostet regulär 3.850 Euro, ist derzeit aber für 3.079 Euro erhältlich. Der Beatbot Aquasense 2 Pro kostet 2.699 Euro, im Angebot aktuell 2.159 Euro. Das Basismodell Beatbot Aquasense 2 liegt bei 1.699 Euro, reduziert auf 1.189 Euro.

Natürlich eignet sich der Beatbot Aquasense 2 auch für Aufstellpools – in diesem Fall reicht meist schon das Basis-Modell. Hast du dagegen einen großen Pool mit mehreren Ebenen, ist das Ultra-Modell die beste Wahl.

