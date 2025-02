Nur 39,99 Euro: Günstiger Leuchtstreifen von Philips Hue

Es ist mit Sicherheit nicht der beste Leuchtstreifen, den ihr im Handel bekommen könnt. Die Abstände zwischen den LEDs sind recht groß und er kann auch immer nur eine Farbe gleichzeitig anzeigen. Der Philips Hue Solo Lightstrip hat im Vergleich zur günstigen China-Konkurrenz, uns fällt hier vor allem der Govee Light Strip Pro für rund 80 Euro ein, aber auch einige Vorteile.

Da wäre zum Beispiel die Philips Hue App, mit der der Leuchtstreifen direkt per Bluetooth oder über die Hue Bridge gekoppelt werden kann. Die App ist bedeutend übersichtlicher gestaltet, einfacher zu bedienen und integriert zahlreiche Extras, um den Leuchtstreifen beispielsweise mit Spotify, Hue Sync oder Zubehör wie einem Bewegungsmelder zu nutzen.

Vielleicht habt ihr aber auch ein anderes Lichtsystem im Einsatz, bei dem ihr auf den Zigbee-Funkstandard setzt? Auch dann könnt ihr den Hue Solo Lightstrip problemlos in eure Installation integrieren.

Der Hue Solo Lightstrip ist in drei verschieden Längen erhältlich. Die drei Meter lange Version erhaltet ihr derzeit bei Amazon mit einem satten Rabatt von 43 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. 39,99 Euro (Amazon-Link) sind der bisher beste Preis für den Hue Solo Lightstrip. Übrigens: Ihr könnt ihn alle 33 Zentimeter kürzen, im Vergleich zum quasi baugleichen Hue Lightstrip Plus aber nicht verlängern. Den „älteren“ Lightstrip Plus bekommt ihr für 49,99 Euro – dann allerdings nur 2 Meter lang.

Philips Hue Indoor 3m Smart LED Solo Lightstrip Basis-Set