Cosori ICONIC Single: Moderner Airfryer komplett aus Edelstahl

Mit der neuen Cosori ICONIC Single bringt der mehrfach ausgezeichnete Hersteller Cosori frischen Wind in die Küche. Auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) feiert das neue Modell Premiere – mit klarer Mission: Gesundes Kochen ohne Kompromisse bei Design oder Leistung.

Edelstahldesign trifft smarte Technik

Die ICONIC Single kombiniert für hygienisches Kochen ein edles, minimalistisches Edelstahlgehäuse mit einem PFAS-freien, keramikbeschichteten Korb. Im Inneren sorgt ein leistungsstarker DC-Motor mit Turboblaze Technologie für optimale Luftzirkulation und besonders gleichmäßige Ergebnisse.


Cosori ICONIC Single: Auf einen Blick

  • Edelstahl innen & außen: Die Garkammer aus Edelstahl ist robust, geruchsarm und leicht zu reinigen. Außen sorgt mattes Metall für einen modernen Look.
  • Platzsparend & alltagstauglich: Trotz kompakter Maße bietet die Fritteuse ein Fassungsvermögen von 6,2 Litern – ideal für 1–2 Personen.
  • PFAS-freier Keramikkorb: Lebensmittelsichere Beschichtung, die nicht nur unbedenklich, sondern auch super pflegeleicht ist.
  • Hocheffizienter DC-Motor: Mit 3.600 U/min arbeitet der Lüfter bis zu 28 Prozent schneller als klassische Modelle.
  • Turboblaze & 5 Lüfterstufen: Die smarte Steuerung sorgt für präzise Temperaturen und perfekte Luftzirkulation.
  • Bis zu 46 Prozent schneller als das Vorgängermodell Cosori CP158.
  • Langlebig gebaut: Hochwertiger Edelstahl und gehärtetes Glas garantieren lange Freude und weniger Ersatzbedarf.
  • Smarter kochen mit VeSync: In der App findest du Rezepte, Wochenpläne, Infos zu 96 Lebensmitteln und Tipps für eine gesündere Ernährung.

Verfügbarkeit & Preis

Die Cosori ICONIC Single kommt in Deutschland für 249 Euro in den Handel. Vorbestellungen sind ab Dezember auf cosori.de möglich.

