Govee Smart Lightning: Neue Produktpalette vorgestellt

Auch der für seine smarten Leuchtmittel bekannte Anbieter Govee ist auf der IFA vertreten und zeigt dort seine neuesten Sortiment-Neuzugänge. Mit dabei sind unter anderem das neue TV Backlight 3 Pro, das Curtain Light Pro, das Pendant Light und der Star Light Projector (Nebula). Alle neuen Govee-Produkte kommen mit Matter-Support und werden nun sukzessive veröffentlicht.

Als eines der beiden Produkt-Highlights sieht Govee selbst das neue TV Backlight 3 Pro, das das branchenweit erste Triple-Kamera-Farbanpassungssystem ist und die Bildschrimfarben des Fernsehers sehr genau erfassen können soll. Durch den Einsatz neuer Technologie soll das Backlight für höchste Farbtreue sorgen.

Das Heimkinoerlebnis soll auch durch die integrierte KI, Govee AI, noch weiter verbessert werden. Das smarte Farbmischsystem von Govee AI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich- und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen, sodass es über einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnis schafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt.

Neu sind außerdem diese Produkte

Das Govee Curtain Light Pro ist die Pro-Generation des bereits existierenden Curtain Lights und damit ein Tool zur Gestaltung individueller Hintergründe für Content Creator oder andere Personen, die ihr Zuhause mit individualisierbaren Animationen und GIFs aufhübschen wollen.

Das Govee Pendant Lights ist ein Drei-Segment-Sternring mit separat steuerbarer Beleuchtung an Seiten, Unterseite und gewölbter Oberfläche. Er verfügt über 16 Millionen Farben, DIY-Optionen, RGB+WW-LEDs mit 1300 Lumen und einer Farbtemperatur von 2700–6500 K.

Mit dem Govee Star Light Projektor (Nebula) lassen sich 7-Zonen-Nebel-Effekte und grüne Laser-Sterne erzeugen. Farbe und Fluss kann über RGBW-LEDs angepasst werden, um personalisierte Sternenlandschaften zu schaffen. Der Projektor verfügt über einen Schlafmodus, 18 White-Noise-Effekte und über 50 Szenenmodi und einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher.

Die Govee Christmas Sparkle String Lights ist eine hochauflösende, milchig-weiße Lichterkette mit funkelndem Sterneffekt. Jede Lampenperle kann unabhängig gesteuert werden, um dynamische Lichteffekte zu erzielen. Zusätzlich zu den 16 Millionen verfügbaren Farben wird auch sowohl kaltweißes, als auch warmweißes Licht unterstützt.

Verkaufsstart steht kurz bevor

Die Govee TV Backlight 3 Pro ist ab dem 29. September auf der Govee-Website und bei Amazon erhältlich. Das Curtain Lights Pro ist ab dem 8. September erhältlich. Die weiteren neuen Produkte folgen sukzessive. Wer auf der IFA zu Besuch ist, kann sich alle Produkte am Stand H1.2-143 live erleben.