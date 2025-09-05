Satechi stellt neue OntheGo-Tastatur und Maus für unterwegs vor

Satechi bringt frischen Wind für mobile Produktivität: Mit der neuen OntheGo Bluetooth-Tastatur inklusive Ständer und der passenden OntheGo Bluetooth-Maus hat der Hersteller eine praktische Kombo für alle im Gepäck, die auch unterwegs effizient arbeiten wollen. Egal ob im Flugzeug, im Café, im Coworking Space oder im Zug.

Kompakt, aber nicht perfekt fürs iPad

Die OntheGo Bluetooth-Tastatur ist nicht nur schlank und leicht, sondern auch durchdacht designt: Der Deckel lässt sich in einen verstellbaren Tablet-Ständer verwandeln – geeignet für Geräte bis zu 13 Zoll. Da es sich um ein Universal-Produkt handelt, gibt es keine Magnete, die das iPad halten. Das iPad wird einfach in die Tastaturhülle gestellt, was nicht unbedingt der beste Stand ist. Dafür ist das Tastaturcase mit vielen weiteren Modellen kompatibel, unter anderem auch mit iPhones.

Dank Multidevice-Funktion kann die Tastatur mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Per einfachem Tastendruck wechselst du blitzschnell zwischen Geräten und kannst su flexibel arbeiten.

Die leisen Scissor-Switch-Tasten bieten ein angenehmes Tippgefühl. Bei Nichtgebrauch wird die Tastatur einfach zusammengefaltet und verschwindet platzsparend in der Tasche. Mit dabei: ein 360-mAh-Akku, der sich bequem via USB-C aufladen lässt. Beleuchtete Tasten gibt es jedoch nicht.

Passend dazu: Die OntheGo Bluetooth Maus

Wer auf ein Trackpad verzichten kann, bekommt mit der neuen OntheGo-Maus die perfekte Ergänzung. Die Maus setzt auf ein schlichtes, ergonomisches Design mit Soft-Touch-Oberfläche, hat eine stabile Basis und liegt angenehm in der Hand.

Besonders praktisch: Eine DPI-Taste ermöglicht das schnelle Anpassen der Zeigergeschwindigkeit. Auch die Maus kann mit bis zu drei Geräten verbunden werden und lässt sich per Knopfdruck zwischen diesen umschalten. Die Akkulaufzeit? Bis zu 67 Stunden mit einer Ladung.

Preis und Verfügbarkeit

Satechi OntheGo Bluetooth-Tastatur mit Ständer: 80 US-Dollar

Satechi OntheGo Bluetooth-Maus: 30 US-Dollar

Farben: Sand oder Schwarz

Ab sofort erhältlich auf satechi.net. Die Verfügbarkeit in Deutschland ist noch nicht gegeben.