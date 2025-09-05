iPad Air: Aktuelle Generation jetzt 140 Euro günstiger als bei Apple

Nächste Woche wird Apple seine neuen iPhones präsentieren. Dass sich etwas in der iPad-Welt tun wird, ist nahezu ausgeschlossen. Das iPad Air wurde erst im Frühjahr aktualisiert und mit dem M3-Prozessor ausgestattet. Aktuell ist also durchaus ein guter Zeitpunkt, ein neues Tablet zu kaufen.

Preislich ist die Geschichte aktuell einigen Händlern recht attraktiv, unter anderem bei Amazon. Dort ist der Preis auf 559 Euro (Amazon-Link) gesunken, was beispielsweise für Amazon der bisherige Bestpreis ist. Bei Apple direkt kostet das iPad Air in der Basis-Version mit 128 GB Speicherplatz übrigens 699 Euro.

Was ich klasse finde: Drei der vier Farben sind auf den Preis reduziert. Ihr habt die Wahl zwischen Space Grau, Violett und Polarstern. Lediglich die blaue Variante des iPad Air ist deutlich teurer.

iPad Air ist mit dem Apple Pencil Pro kompatibel

Im Gegensatz zum Basis-iPad ist das iPad Air übrigens mit dem Apple Pencil Pro kompatibel. Vielleicht ist der smarte Eingabestift ja irgendwann mal eine Alternative für euch. Am kommenden Dienstag feiert der Apple Pencil übrigens seinen 10. Geburtstag. Die Möglichkeiten mit dem Eingabestift sind jedenfalls beeindruckend.

Individuelle Setups – iPad und Apple Pencil sind zu festen Bestandteilen vieler Workflows geworden

Content Editing on iPad – mit Apple Pencil und Apple Intelligence Objekte gezielt entfernen, feine Bildanpassungen vornehmen oder in Procreate & Co. gestalten

Digitale Planung & Organisation – von handschriftlichen Notizen über Moodboards bis zu komplexen Workflows

Hybride Kreativprozesse – Skizzen und Zeichnungen werden zu Bausteinen für Videos, Overlays oder interaktive Inhalte

Nahtlose Integration – iPad, Apple Pencil und das App-Ökosystem bilden die Basis für präzises, intuitives Arbeiten

Falls ihr den Apple Pencil Pro direkt bestellen wollt, findet ihr ihn bei Amazon für derzeit 119 Euro.