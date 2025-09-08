Unsere 10 persönlichen Technik-Highlights auf der IFA 2025

Vier Tage waren Frederick und ich zuletzt in Berlin unterwegs, bis Samstagnachmittag waren wir auf der IFA 2025 unterwegs. Dabei haben wir viele wahnwitzige Prototypen und Produktideen gesehen, aber auch einige spannende Highlights, die bereits im Handel erhältlich sind oder in Kürze erscheinen. Also tatsächlich Technik für den Alltag – und genau diese persönlichen Highlights haben wir für euch in einem Video zusammengefasst.

Das sind unsere Impressionen von der IFA 2025

Die vorgestellten Produkte im Überblick

Mophie AirPods Max-Ladestation: Die AirPods Max von Apple haben zwar eine ordentliche Akkulaufzeit, dazu muss man sie aber trotzdem regelmäßig aufladen. Mit der AirPods Max-Ladestation von Mophie wird das zum Kinderspiel. Die Kopfhörer erhalten einen kleinen Magnet-Adapter und werden dann automatisch in den Sleep Modus versetzt und aufgeladen, wenn man sie aufs Dock stellt. Dort gibt es sogar noch eine Qi-Ladefläche für die kleinen AirPods mit Ladecase. Ab sofort direkt beim Hersteller für 139,95 Euro erhältlich.

Mähroboter von Roborock: In den heimischen vier Wänden gehört Roborock zu den Markführern, unter anderem mit der noch recht neuen Saros-Serie. Schon bald macht man auch den Garten unsicher – und hat auf der IFA als Highlight den RockMow Z1 präsentiert. Er ist mit Allrad-Antrieb, Lenkung und Federung ausgestattet und kann so unter anderem 80 Prozent Steigung überwinden. Mit einem Kantentrimmer wird der Rasen bis an den Rand zuverlässig gemäht. Die neuen Mähroboter von Roborock sollen noch dieses Jahr starten.

Govee Star Light Projektor: Dieses neue Gadget verwandelt Räume in kosmische Wunderwelten mit 7-Zonen-Nebel-Effekten und grünen Laser-Sternen. Mit Schlafmodus, 18 White-Noise-Effekten und über 50 Szenenmodi und einem integrierten Bluetooth-Lautsprecher ist er perfekt für Kinderabenteuer, entspannte Nächte oder Instagram-Kulissen geeignet. Der Startschuss soll am 26. September fallen.

Olight Ostation 2: Das Ladegerät für AA- und AAA-Akkus hatten wir ja bereits im Blog. Die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum Ende der Woche, dort könnt ihr euch die beiden Modelle des Ladegeräts ab rund 105 Euro sichern. Die Auslieferung soll ab Oktober erfolgen, danach soll die Ostation 2 auch zeitnah im Handel erhältlich sein.

Philips Ambilight TV: Auch wenn Ambilight+Hue vor einigen Jahren eingestellt wurde, möchte ich in meinem Wohnzimmer nicht mehr auf Ambilight verzichten. Die neueste Technologie, genauer gesagt Ambilight Plus, verbaut Philips jetzt auch im neuen Philips MLED950 mit Mini-LED, der noch im September erscheinen soll. Hier bezahlt man für 65 Zoll „nur“ 1.899 Euro, was im Vergleich zu einem gleich großen OLED-Fernseher mit Ambilight Plus (UVP 4.299 Euro) schon eine Ersparnis darstellt.

Soundcore Sleep A30: Die neuen Schlafkopfhörer habe ich euch bereits etwas ausführlicher vorgestellt. Abgesehen vom Preis, der mit 249,99 Euro leider etwas hoch ausfällt, bin ich absolut begeistert. Die Sleep A30 können problemlos „im Bett“ getragen werden und helfen mir dabei, schneller einzuschlafen. Besonders nach aufregenden Tagen und in fremden Umgebungen, wie etwa zuletzt während der IFA, sind diese Kopfhörer ein echter Helfer. Die Sleep A30 sind bereits bei Amazon erhältlich.

Navee Birdie 3X: Dieses Gadget bewegt sich tatsächlich irgendwo zwischen Wahnsinn und Alltag. Dieser kleine Golf-Bag-Wagen transportiert nicht nur eure Schläger, sondern zeigt euch auf einem Display auch eure aktuelle Position auf dem Golfkurs und die Entfernung zum Loch. Darüber hinaus gibt es eine Fernsteuerung und eine Follow-Me-Funktion, so dass ihr gemütlich zum nächsten Schlag spazieren könnt. Das Teilchen soll irgendwann im kommenden Jahr für über 2.000 Euro erscheinen.

One More Thing: Eine Sache haben wir noch, auf die wir uns besonders freuen. Die Hardware ist fertig, es fehlt nur noch der offizielle Start des neuen Standards. Worum es geht, erfahrt ihr im oben eingebetteten Video.