Anzeige. Wer Premium-Zubehör für die Apple Watch sucht, stolpert früher oder später über einen Namen: Edelband. Hinter der Marke steckt das Familienunternehmen pebro, das seit 1965 Juweliere und Uhrmacher in ganz Europa mit hochwertigen Uhrenarmbändern beliefert – mittlerweile vertrauen über 3.000 Fachhändler auf die Qualität der Produkte. Mit Edelband wurde eine eigene Marke geschaffen, die sich ganz auf die Apple Watch konzentriert und dabei die jahrzehntelange Erfahrung von pebro mit den Ansprüchen einer modernen Digital-Brand verbindet.

Handarbeit mit Liebe zum Detail

Gefertigt werden die Armbänder in ausgesuchten europäischen Manufakturen – in echter Handarbeit. Den letzten Feinschliff erhalten die Bänder in Remchingen, Baden-Württemberg. Dort wird jedes Armband montiert, geprüft und erst dann an die Kundinnen und Kunden verschickt. Das Ergebnis: Ein hochwertiges Accessoire, das nicht nur gut aussieht, sondern auch richtig lange hält.

Titan für die Apple Watch Ultra

Ein besonderes Highlight im Sortiment: Die Armbänder für die Apple Watch Ultra. Statt wie viele andere Hersteller einfach beschichteten Edelstahl zu verwenden, setzt Edelband auf echte Titankomponenten. Titan ist leichter, robuster, korrosionsbeständig und passt damit perfekt zum Gehäuse der Ultra. Das sorgt nicht nur für bessere Qualität, sondern auch für ein stimmigeres Gesamtbild am Handgelenk.

Charakterstarke Designs: von Monaco bis Rallye

Neben der Verarbeitungsqualität spielt auch das Design eine große Rolle. Die Modelle „Monaco“ und „Rallye“ stechen dabei besonders hervor: Sportlich perforiert, mit einem Hauch Vintage-Rennsport, treffen sie genau den Zeitgeist. Ob klassisch, sportlich oder elegant-minimalistisch, Edelband bietet vielfältige Looks, die deine Apple Watch zum echten Hingucker machen.

100 Tage Rundum-Sorglos-Garantie

Damit du das Armband wirklich ohne Risiko testen kannst, bietet Edelband eine 100 Tage Rundum-Sorglos-Garantie, inklusive Schutz gegen typische Schwachstellen, die man von günstigen No-Name-Produkten kennt:

Leder : Keine Risse, Brüche oder spröde Stellen

: Keine Risse, Brüche oder spröde Stellen Nähte : Keine losen Fäden oder reißende Nähte

: Keine losen Fäden oder reißende Nähte Connectoren & Schließen: Kein Abplatzen, keine Verfärbungen

Nur unsachgemäße Nutzung oder extreme Belastungen sind von der Garantie ausgenommen. So viel Vertrauen in die eigene Qualität zeigt: Edelband meint es ernst.

Fazit: Stilvoll, hochwertig, langlebig

Mit Edelband bekommt deine Apple Watch ein echtes Upgrade. Handgefertigte Lederarmbänder mit Stil, Geschichte und Substanz. Wer hohe Qualität, echtes Design und Liebe zum Detail sucht, findet hier eine mehr als überzeugende Alternative zu Standard-Armbändern.